„Ve hře jsou tři varianty. Klasická koleda, on-line virtuální koledování anebo nějaká kombinace obou možností,“ řekla Deníku mluvčí Arcidiecézní charity Olomouc Dagmar Jurčíková.

Pokud se skupinky za koledou přece jen vydají, má být zajištěno, aby se mezi sebou potkávaly minimálně, pochopitelně s rouškami na tvářích, a aby se vyvarovaly vstupování do domácností.

Zcela jinak než v minulosti bude vypadat slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti v pondělí 4. ledna.

„Průvod bez zvířat by měl kolem 14. hodiny dorazit k radnici, kde jej tradičně přivítá starosta města, Stanislav Blaha. Vzhledem k situaci s Covid 19 jsme byli nuceni tentokrát průvod ochudit o koně a o v posledních dvou letech oblíbeného velblouda Pašu,“ sdělil Dalibor Jirásek z uherskohradišťské Charity.

Předcházet v sobotu 2. ledna by tomu mělo žehnání koledníčkům ve farním kostele sv. Františka Xaverského uherskohradišťským děkanem P. Josefem Říhou. Samotné koledování pak bude probíhat od 1. ledna až do neděle 24. ledna, tedy o více než týden déle než v minulosti.

„Vzhledem k současné situaci byla zavedena i netradiční forma sbírky – virtuální koleda pomocí on-line kasičky, která by měla být spuštěna už 15. prosince na www.trikralovasbirka.cz,“ dodal Dalibor Jirásek.

Do on-line sbírky budou moct přispívat také lidé v Uherském Brodě.

„Odkaz na tuto formu darování příspěvku, najdou zájemci na webu Charity Uherský Brod. Pokud se epidemiologická situace dramatický zhorší, probíhala by sbírka v Komenského městě pouze touto formou,“ upřesnil koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Uherský Brod František Bílek.

Co je Virtuální koleda

Dárci přispívají do tzv. On-line kasičky, která by měla by být spuštěna 15. prosince. Jedná se o dva způsoby platby. Přes účet – dárce obdrží email s detaily jak přispět a darování bez návštěvy kasičky – řešeno přímo na TKS účet s příslušným variabilním symbolem.

S koronavirovou pandemií souvisí také odložený termín zahájení sbírky v Uherském Brodě, která tam startuje v pátek 15. ledna a pokračovat má až do soboty 23. ledna. Většina obcí na Uherskobrodsku se ale chce do koledování pustit v sobotu 9. ledna.

„Tam, kde se nepodaří sehnat potřebný počet koledníků, bude možno přispět do pokladniček na obecních úřadech. Vše v těchto chvílích intenzivně plánujeme. Zvlášť symbolicky to vnímáme v této době, kdy jsou naše kontakty omezené na minimum,“ uvedl František Bílek. Definitivní rozhodnutí však bude na epidemiologické situaci v naší zemi.

„Nakonec se jednotlivé Charity v případě Tříkrálové sbírky rozhodnou samy, podle svých možností. Prioritou ale zůstane neohrozit zdraví dárců, koledníků ani vedoucích skupinek,“ upřesnila Dagmar Jurčíková. Tradiční Tříkrálový koncert bude možné podle jejích slov sledovat v neděli 10. ledna od 18 hodin na ČT1.

Hledání nových cest

V diecézi brněnské (Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina) sbírku nově posílí online koncert, benefice, zdravice a povzbuzení známých osobností, reportáže z míst, kde příspěvky od dárců pomáhají nebo virtuální hádanka. Pokud u lidí tentokrát nezazvoní koledníci, stačí rozkliknout sociální sítě jednotlivých Charit a „otevřít“ tak dveře svých domovů, aby tam mohla vstoupit radost, naděje, láska a požehnání.

„Cílem Tříkrálové sbírky je rozdávat radost, boží požehnání a příležitost přispět na potřebné. Nově chce toto tříkrálové poslání Charita šířit i online cestou. Stačí, když lidé budou sledovat aktuální informace na webu a sociálních sítích Charity,“ říká ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Podle něj Charita poprvé upustí od doprovodných akcí. „Tradiční průvody či koncerty se kvůli ochraně zdraví neuskuteční. Hledáme ale nové cesty, jak naplnit poslání tříkrálové koledy,“ vysvětluje ředitel.

V Blansku a v Brně plánuje Charita oslovit veřejnost na sociálních sítích i webu a připravuje video zdravice známých osobností, reportáže o využití výtěžku sbírky či virtuální hádanky z ulic Brna.

V Oblastní charitě Žďár chystají online benefici pro tamní Tříkrálovou sbírku. Děti z pěti základních uměleckých škol přispějí svými výtvarnými díly, zahrají hudební skladbu, zatančí… Zájemci se mohou do benefice zapojit přes charitní facebookovou stránku, a to již od Vánoc.

Umělecké vystoupení si vychutnají i lidé, kteří zavítají na web a facebook Oblastní charity Třebíč. V pondělí 4. ledna při on-line koncertě zahrají mladí třebíčští umělci. Koncert začne v 17 hodin.

Pokud by koledování na Tišnovsku nemohlo proběhnout tradičně, bude Charita úzce spolupracovat s Tišnovskou televizí. Na sbírku se intenzivně připravují v těchto dnech také na Jihlavsku, například v jihlavské Charitě doufají, že budou moci dárci ochutnat tradiční Tříkrálový svařák na Masarykově náměstí.