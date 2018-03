Třicáté šesté kolo soutěže O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017

Z Nagana do Prahy devět tisíc kilometrů, z Kbel do Kunovic čtyři sta kilometrů, z montážního areálu do expozice Leteckého muzea pět set metrů. Ačkoliv legendární Tupolev TU 154M čeká v sobotu 3. března v 10 hodin doposud suverénně nejkratší přesun ve srovnání s jeho posledními zastávkami, urazí jeden z nejdůležitějších půlkilometrů za dobu své existence.