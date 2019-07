/FOTOGALERIE/ Mít možnost prožít noc na starobylém hradě Buchlově není pro normální smrtelníky všední záležitostí. Pouze jednou do roka mohou lidé nahlédnout pod rouškou noci do komnat středověkého hradu, nejvýraznější dominanty Chřibů. Příležitost k tomu mají při Buchlovských nocích s černou paní, v jejichž průběhu se stovka účinkujících v dobových kostýmech snaží návštěvníkům přiblížit střípky hradní historie, v neobvyklé podobě vesele i vážně hrané pověsti, příběhy a oživlé obrazy.

Nejinak tomu bylo ve večerních hodinách od posledního červencového čtvrtka do soboty, a to v rámci 14. ročníku takzvaných „noček“. Díky správě hradu a zapsaného spolku HB Collegium si je nenechalo ujít na dva tisíce návštěvníků. Pro ně byly noční prohlídky zábavou a romantikou, pro kluky a holky příležitostí zůstat vzhůru do půlnoci nebo i o nějakou hodinu déle.