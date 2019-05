V unikátním velkomoravském sídlišti se začala odvíjet od 10. hodiny řemeslným jarmarkem nositelů značky Tradiční výrobek Slovácka i historických trhovců. Odpoledne, po křtu pratuřího býčka na Živé vodě se vydali návštěvnici s Luďkem Galuškou vedoucím Centra slovanské archeologie a dalšími hosty ze Slovenska Za vínem cestami Cyrila a Metoděje.

„V historické vinici skanzenu, která čítá dvě keřů starých odrůd révy vinné, vysadili členové zapsaného spolku Velkomoravané symbolicky sazenice révy vinné z vinařské oblasti Tokaj na Slovenska, a to odrůdy Furmint, Lipovina a Muškát žlutý,“ informoval správce skanzenu Lubomír Sláma. Návštěvníky upozornil, že na rohu velmožského paláce se už třetím rokem daří potomkovi nejstaršího keře révy vinné na světě, a to s názvem Stará trta. Do skanzenu byla přivezena v květnu 2016 z Mariboru, z druhého největšího města Slovinska.

Ve zděném paláci velmože, kde je k vidění už šestá významná výstava nesoucí název Na trhu Moravanů aneb Když otroci byli zbožím, mohli milovníci vína ochutnat v rámci akce Za vínem cestami Cyrila a Metoděje 115 vzorků vín z Arménie, Gruzie, Kypru, Řecka, Bulharska, Černé Hory, Rumunska, Itálie, Rakouska, Slovenska a slováckého regionu.

K pohodové náladě dvanácti stovek návštěvníků zapěl v průběhu sobotního odpoledne ženský sbor z Modré, mužský sbor Stoprounští vinaři z Boršic, dále se představil slovenský folklorní soubor Jarovčan a cimbálová muzika Hlaholica.

„Akce Na Trhu Moravanů byla, ostatně jako všechny další pořady, které se v průběhu roku ve skanzenu konají, velice pečlivě připravena. Vždycky tu jde o perfektní spojení tradičních řemesel, lidového umění s nádherným prostředím archeoskanzenu,“ vysekl pořadatelům poklonu Jiří Mitáček.