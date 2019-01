Třetina otců se aktivně zapojuje do výchovy dětí

ČR – Kolega Martin má 23 let a žije se svou přítelkyní. Nedávno mi cestou domů, kde na mne čekala večeře, řekl: „To já ještě musím nakoupit a pak uvařit.“ Překvapilo mne to a on se smál, že i jeho téměř stoletá prababička se divila, jak špatně si to „zařídil“.

Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Jenže doba jejího mládí je dávno pryč. I čeští muži začínají chápat, že domácnost a děti jsou společnou záležitostí obou partnerů. Potvrdil to sociologický průzkum pro ministerstvo práce a sociálních věcí o podobách současného otcovství. Ten se uskutečnil v rámci projektu Táto, jak na to? Tvoří se pevný vztah k dětem „Aktivních otců určitě přibývá. Ochota víc se podílet na chodu domácnosti se odvíjí také od jejich věku. Čím mladší, tím jsou připravenější pro rovnoprávné partnerství i rodičovství,“ popsal Deníku manažer projektu František Tlapák. „Koncept je postavený na tom, že podíl na výchově vlastních dětí a na zajištění chodu rodiny je pro každého otce přínos, který mu dává možnost navázat velmi těsný vztah s dětmi, současně posiluje soudržnost rodiny a vyrovnává i příležitosti žen a mužů na trhu práce,“ říká Klára Vítková Rulíková, ředitelka odboru rodiny a dávkových systémů ministerstva práce. Vliv společnosti Podle Tlapáka velkou úlohu má původní rodina budoucích či současných otců. „Rodičovské role jsou samozřejmě nosné, ale v poslední době mají stále větší vliv společenské okolnosti a zkušenosti ze zahraničí,“ dodal. Muži si už sice zvykají na trávení času s dětmi, dávají však přednost hlavně hraní s nimi, a to v 38 procentech. Naopak návštěvy u lékaře jsou pro tatínky spíš za trest. Na kontě je má jen patnáct procent otců. INFOGRAFIKA: #nahled|https://g.denik.cz/1/10/0904fotriweb_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/1/10/0904fotriweb.jpg|Jak se tátové podílejí na výchově dětí# Proč nezůstat doma Dvě třetiny otců si ale stále myslí, že by s dětmi doma měly zůstávat výhradně matky. Na rodičovskou dovolenou pomýšlí 48 potenciálních otců, ale jen sedm procent by to určitě zkusilo. Dalších 23 procent několikaletý pobyt s batoletem připouští v případě nezbytně nutných okolností a 18 kvůli finanční situaci, kdy by partnerka vydělávala víc. Možnost jít na rodičovskou dovolenou mají čeští muži teprve devět let a zatím ji využívá jen jedno procento z nich. Jak uvedli dotázaní otcové, 55 procent z nich jim umožňuje dennodenně pečovat o dítě, čtrnáct procent otců využívá klouzavou pracovní dobu a jedenáct vybírání náhradního volna. Aktivní otcovství nejvíc naráží na nutnost materiálního zabezpečení rodiny. „Protože ve většině případů vydělávají muži víc peněz než jejich partnerky, zůstává výchova dětí v Česku z 99 procent u historicky a sociálně zakořeněného mateřského modelu,“ uzavírá Vítková Rulíková.

Autor: Kateřina Perknerová