Takový je výsledek trasování hygieniků v jejichž síti skončil jeden z tamních kantorů, jenž byl pozitivně testován na COVID-19. Deníku to potvrdili hygienici i ředitel školy Bedřich Chromek.

„V karanténě i v očekávání výsledků testování na COVID-19 je nás 23 členů pedagogického sboru v Uherském Hradišti, včetně mistrů odborného výcviku. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nám vyšlo vstříc a dovolilo nám změnit organizaci školního roku pro odloučené pracoviště v Uherském Hradišti. Tím se tam výuka v době od 7. do 11. září nekoná a žáci v Uherském Hradišti tak školu tento týden nenavštěvují. Zato výuka ve staroměstské části probíhá podle aktuálního rozvrhu,“ řekl Deníku ředitel SOŠ a Gymnázia Staré Město Bedřich Chromek. Upřesnil, že k nošení roušek na gymnáziu přikročil poté, co pedagogové a vedení školy museli do karantény.

Jeho slova potvrdila Vendula Ševčíková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. „Na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město byl potvrzen jeden případ onemocnění COVID-19. Všem osobám z rizikového kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 byla nařízena karanténa a budou testováni,“ upřesnila.

V případě, že budou testy negativní, ředitel slíbil, že povinnost nosit roušky zruší.

„Jde nám o to, že pokud by někteří z pedagogů, kteří jsou nyní v karanténě, byli pozitivní na onemocnění COVID-19, tak by bylo vysoké riziko, že by mohli infikovat další pedagogy, popřípadě žáky, se kterými se potkali. Proto chceme minimalizovat riziko šíření onemocnění COVID-19 na naší škole i vzhledem k tomu, že v úterý 8. září se na naší škole koná ústní část maturitní zkoušky,“ dodal Bedřich Chromek.

On sám přiznává, že školu řídí ze zázemí karantény.

„Například dnes to sice bylo za pomoci 65 telefonátů, ale zvládl jsem to,“ prozradil v pondělí Bedřich Chromek.

Statistiky

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje k úterý 8. září eviduje kumulativně celkem 904 případů onemocnění COVID-19, z toho 4 úmrtí a 626 osob bylo vyléčeno. Aktuálně je ve Zlínském kraji celkem 274 nemocných, konkrétně: 143 potvrzených případů onemocnění COVID-19 v okrese Uherské Hradiště, 84 v okrese Zlín, 29 v okrese Kroměříž a 18 v okrese Vsetín.