Odvolací soud poukázal na údajná pochybení pořadatelů, kteří nezajistili bezpečnost diváků a Pláškovu chybu označil za marginální.

Pořadatelé se podle krajského soudu nepostarali o to, aby lidé v Lopeníku o závodech věděli a znali riziková místa. Školení traťových komisařů odvolací soud označil za nedostatečné.

Předsedovi organizačního výboru závodu Petru Bujáčkovi, vedoucímu rychlostní zkoušky Josefu Nášelovi, hlavnímu činovníkovi pro bezpečnost Miroslavu Smolíkovi a bezpečnostnímu delegátovi Václavu Filipovi hrozí až šest let vězení. Stejný trest může soud uložit i traťovému komisaři Petru Pláškovi.

Po sedmi letech od tragédie v Lopeníku soudy stále hledají viníka

K tragédii došlo v sobotu 10. listopadu 2012, kdy se Březovou a Lopeníkem proháněla závodní auta. Na startovní pole rallye se při první ze šesti rychlostních zkoušek před 14. hodinou odpolední postavil i vůz Mitsubishi Lancer EVO 9 Michaela Bartončíka a Josef Bartončíka.

Nad automobilem ztratila posádka kontrolu těsně po vjezdu do Lopeníku ve směru z Březové. Na místě kromě mírného převýšení nic nesvědčilo o tom, že právě tento úsek nadělá závodníkům velké problémy.

Právě kvůli rovince řidič zrychlil až na sto padesát kilometrů v hodině a po té, co zdolal horizont malého kopečku, ztratil při zhoupnutí nad autem kontrolu, dostal se do smyku a po 150 metrech doslova vyletěl ze silnice, přičemž srazil a usmrtil přihlížející dívky ve věku 7, 18, 18 a 20 let.

Tragédii dnes v jejím místě připomíná svíčkami obklopený pomníček, nacházející se necelých sto metrů od místa nehody. V roce 2013 jej nechali vybudovat pozůstalí, pro něž je neštěstí stále otevřenou ranou.