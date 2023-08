Čtrnáctý ročník jedné z nejprestižnějších soutěží vín s názvem TOP Víno Slovácka 2023, kterou i letos vyhlásila Agrární komora Uherské Hradiště a Zemědělský svaz České republiky, územní organizace Uherské Hradiště, byla opět pompézní přehlídkou umu vinařů ze Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem a Blatničky.

TOP Víno Slovácka 2023 v Polešovicích bylo pompézní přehlídkou umu vinařů | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

„Značkou TOP Víno Slovácka chceme upozornit na kvalitu vín vyrobených v našem regionu. Pro milovníky vín je to záruka kvality, pro vinaře je zmíněná značka TOP Víno Slovácka oceněním jejich celoroční záslužné práce. Soutěž prezentuje výsledky práce zemědělců, vinařů a získává stále větší oblibu u široké veřejnosti,“ vysvětlila Ludmila Holíková, ředitelka Agrární komory Uherské Hradiště.

Podle jejího vyjádření se do letošního ročníku TOP Víno Slovácka přihlásilo 25 vinařů a vinařských podniků, vystavovatelů. Ze 121 soutěžních vzorků, které se na hodnocení sešlo, bylo 106 bílých, deset červených a 5 vzorků růžových vín.

„Nejvíce bylo vzorků odrůdy Rulandského šedého, Ryzlinku rýnského a Sauvignonu. Nechyběl ani Muškát moravský, který vyšlechtila Šlechtitelská stanice Polešovice. Z červených vín pak převládla Frankovka,“ informovala Ludmila Holíková.

Dodala, že oproti předcházejícím ročníkům došlo k částečné změně vystavovatelů. Přibyla nová vinařství, jejichž letošní účast byla přínosem pro prestiž soutěže TOP Víno Slovácka. Na její průběh dohlížel odborný garant Jakub Šebesta a vedoucím degustace byl Pavel Bartoška.

Oceněno bylo deset nejlépe hodnocených vín, ve čtyřech kategoriích, podle schváleného klíče uvedeného ve statusu soutěže. Zatímco loňským vítězem se stalo Rulandské šedé, MZV, Vinařství Rochůz, s.r.o., Uherské Hradiště, letos to byl Ryzlink rýnský z pozdního sběru od společnosti Víno & Zlomek Vávra z Boršic u Blatnice. V desítce loni nejlépe hodnocených vín byly čtyři vzorky vína od vinařů z Blatnice pod Sv. Antonínkem, letos to byly v první desítce vzorky vína od osm od vinařů.

Nejlepší kolekci vín TOP Víno Slovácka 2023 opanovalo VÍNO Hruška, s.r.o., z Blatničky. Loni v ní zvítězila společnost vinařství Bílé Karpaty, s.r.o., Blatnice pod Sv. Antonínkem.

Co říkají Jakubu Šebestovi, odbornému garantovi soutěže výsledky hodnocení vín ročníku 2022, která byla vyrobena z hroznů odrůd révy vinné s původem na území České republiky, když z deseti nejlepších je jich osm z Blatnice pod Svatým Antoníčkem?

„Když se podíváme na ta vína, jak byla hodnocena, když bychom vzali v potaz, že na normálních soutěžích by ta vína dostala od porotců 80 až 86 bodů a více, tak by měli zlatou medaili. Ze 121 hodnocených a vystavených vzorků vín by jich zde třetina dostala zlaté medailí,“ nechal se slyšet Jakub Šebesta, garant soutěže.

„Takových soutěží jsem ale moc neviděl. Ačkoliv do Polešovice už jezdím několik let, tak zde taková škála nádherných vín ještě nebyla. Skládám hlubokou poklonu vinařům z celé této oblasti,“ řekl s nadšením Jakub Šebesta, bývalý ministr zemědělství, zaměstnanec státní správy, politik a garant soutěže.

Zlínský kraj podporuje podle slov Hany Ančincové, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje tradičně akci TOP Víno Slovácka.

„Přispíváme na ni individuální dotací ve výši 250 tisíc. Považujeme totiž víno za významný regionální produkt. Chceme také podpořit a ocenit vinaře a vinařský průmysl jako turistický cíl. Slovácko má velkou ambici stát se takovou novou Pálavou,“ řekla Hana Ančincová a vysekla poklonu velmi kvalitním vinařům Slovácka.

„Zlínský kraj vždycky to nejlepší víno nakupuje jako propagační předmět a bývá velmi oceňováno a chváleno. Letos se takovému ocenění dostalo víno Zlomek & Vávra, s.r.o,, vzorek číslo 8, Ryzlink rýnský,“ dodala statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje Hana Ančincová.