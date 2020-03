„Prosíme rodiče dětí o pomoc v této době starým lidem v pečovatelských domovech, ústavech nebo nemocnicích. Aby jim děti nakreslily obrázky nebo napsaly dopis a pokud to bude v jejich silách, prosíme o přiložení větší fotografie dětí, které je kreslily. Pro seniory, kteří jsou nyní již často v izolaci to bude velké povzbuzení, že na ně někdo myslí,“ vzkazuje Marie Zelená.

Podle jejích slov by bylo krásné, kdyby senioři věděli, že jim budou pravidelně chodit obrázky nebo dopisy od dětí, které budou mít u sebe na fotografii. Tím by mohli překonat toto těžké období, mít naději a těšit se, že je tyto děti osobně navštíví, až bude bezpečno se opět vídat. Obrázky a dopisy by posílali rodiče, nebo přebírali a předávali dobrovolníci v obcích a městech.

Marie Zelená i Martina Hrnčířová už nějakou dobu šijí roušky pro nemocnice a pečovatelské domovy, a také pro lidi, kteří je potřebují. Chystají se rovněž tvořit designové roušky pro veřejnost. Jejich prodejem chtějí pokrýt nejnutnější náklady na život a kupovat barvy do tiskárny na obrázky a fotografie od dětí.

„Budu moc ráda, když se nám podaří najít nějakého podporovatele pro tisky. Obrázků s fotografiemi budou každý týden tisíce,“ vzkazuje Marie Zelená.