Jeho konejšivá slova však na řadu lidí zapůsobila spíše jako červený hadr na naštvaného býka.

„A ta o Karkulce by nebyla? Proč měli ti lidé na zahrádce pivo,“ táže se v diskuzi veřejné Facebookové skupiny Co mě štve i těší v Uherském Hradišti pisatel Zbyněk Horký. Pivo do kelímku se ale podle Martina Masaříka točilo pouze k odnosu s sebou.

„A to bylo povoleno. Lidi poučeni byli. Vykázat je z místa je pravomocná pouze policie,“ reagoval Masařík.

Vždyť je i zákaz pití na veřejnosti

Jeho tvrzení však rozporuje, mimo jiné rovněž Veronika Zapletalová. Ta poukázala na to, že na veřejnosti v Uherském Hradišti, kromě zahrádek, platí zákaz pití alkoholu.

„Takže tahle vaše logika je tedy více než slabá,“ poznamenala Veronika Zapletalová.

Podle pisatele Pavla Vajdíka bylo obsluze spíše lhostejné, že hosté popíjejí na zahrádce a nevyháněla je. Martin Masařík si však i přesto stojí za svým a tvrdí, že žádné nařízení vlády neporušil.

„Svoje zaměstnance z ničeho neobviňuji, cedule byla špatně formulovaná,“ dodal.

Exemplární tresty

Do polemiky se zapojil také starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

„To čepované pivo, které tam ti pánové popíjeli u stolů na zahrádce, dostali jako na cestu? A kde si ho měli vypít? V celém městě je zakázána konzumace alkoholu na veřejnosti s výjimkou zahrádek restaurací. Chvályhodná je pochopitelně ta nabídka rozvozových kapacit. Na tom co se stalo, to ale nic nezmění. Upozorňuji všechny s podobnými nápady, že je vyhlášen stav nouze. Tresty ukládané za podobné činy budou pochopitelně exemplární,“ upozorňuje starosta.

Na to Martin Masařík namítl, že nápoje byly podány do kelímku k odnosu s sebou.

„Lidé si pivo berou i do džbánků a pijí ho doma. Vydávat čepované nápoje s sebou nebylo zakázáno. Pokud by to zakázáno bylo, byl bych sám proti sobě, kdybych to dělal,“ argumentuje provozovatel Krčku.

S názorem Stanislava Blahy se ztotožňuje pisatel David Horák. „Věřím, pane starosto, že budete postupovat tvrdě a nekompromisně. V tomto za Vámi stojí celé Uherské Hradiště,“ reagoval.

Názory rozhořčených obyvatel města trefně shrnul Josef Pilát. „Pane Masaříku, sice se vám podařilo dostat Uherské Hradiště do celostátního vysílání ČT, ale o takovou reklamu skutečně nestojíme! Chce to trochu myslet a pozdní vysvětlení ani omluvy na tom už nic nespraví,“ sdělil Josef Pilát.

NEKRÁCENÉ PROHLÁŠENÍ MARTINA MASAŘÍKA

Vážení spoluobčané,

v dnešní situaci jsme všichni na stejné lodi, to si dobře uvědomuji, proto těm, kteří mají zájem o objektivní pohled na situaci, bych rád dal vysvětlení i z druhé strany. Do velké míry jde totiž o nedorozumění. V této krizové situaci, kdy se vládní nařízení měnila velmi rychle, jsem byl pod tlakem. Bohužel jsem nedohlédl na to, aby cedule u pivnice Krček byla správně zformulována. Nápis na ní byl tím pádem zavádějící a dal se vysvětlit více způsoby. V mých provozovnách zaměstnávám 80 zaměstnanců a všichni jsme nervózní, co bude dál.

Zájem o stravování s sebou a rozvoz hotových jídel stále je. Podle nařízení bylo povoleno v omezeném režimu pokračovat v provozu. U provozoven, kde vaříme nebo jsou blízko obytných zón jsem zpřístupnil výdajové okno, kde byla viditelně umístěna informační tabule s instrukcemi, že jídlo a pití je možné odebrat pouze s sebou. Obsluha také zákazníky poučila, že není povoleno se na místě zdržovat, zároveň i vyzvala zákazníky k opuštění místa. Pokud se zde lidé zdržovali, bylo to na jejich vlastní odpovědnost. Vysedávání nebylo povoleno. Bohužel cedule s nápisem „zahrádka otevřena“ měla pouze informovat, že k výdejovému okénku lze přistoupit pouze přes bránu zahrádky, jinak by se k tomuto místu nikdo nedostal ani by o tom nevěděl.

V žádném případě bych si nedovolil úmyslně a vědomě porušit vládní nařízeni, o kterém dobře vím a už vůbec bych neriskoval zdraví kohokoliv. Proto jsem otevřel pouze v takovém režimu, v jaké je to oficiálně povoleno.

Bohužel se to takto stalo a už to nejde vzít zpátky. Rád alespoň poskytnu svoje rozvozové kapacity k dopravě roušek nebo nákupům pro naše seniory. Přeji všem, ať toto období dobře zvládneme.

Martin Masařík provozovatel.