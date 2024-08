Je to vůbec poprvé, co se jeho koláže dostaly na území Zlínského kraje. „Bude to tak, nejdál jsem byl zatím v Brně,“ potvrdil autor. Speciálně pro výstavu v Bystřici připravil průřez tvorbou. „Jsou tam staré o nové věci, hodně jsem nad tou koncepcí přemýšlel. Chystám ještě jednu velkou výstavu, ta možná bude putovním, ale tato patří jen sem,“ doplnil.

Jeho koláže lidé na vernisáži ocenili smíchem, poctivě chodili od jedné k druhé, k některým se opakovaně vraceli. „Dá to hroznou práci, jedna trvá i rok,“ pronesl v nadsázce TMBK. Jeho koláže reagují na věci, které se dějí v politice, kultuře i běžném životě. „Takže čerpat mám pořád z čeho.“

Výstava bude v Bystřici k vidění až do 29. srpna. Vstupné pro dospělého vyjde na 150 korun, snížené je za 70 korun a rodinné za 320 korun. Skupiny zaplatí 50 korun za jednoho člena.

