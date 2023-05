Den Země se stal největším sekulárním svátkem světa. Poprvé se slavil v roce 1970 pouze v USA, o rok později se záštity nad akcí ujala OSN. Další země včetně Československa se připojily ke slavení Dne Země až v roce 1990.

Osm a půl tisíce lidí v KOVOZOO přivítalo na svět plastiku žraloka v životní velikosti | Foto: Deník/Zdeněk Skalička

Celosvětový Den Země se slaví i na různých místech Slovácka. V sobotu 22. dubna jej velebili v areálu Recyklačního ekologického centra – REC Group a KOVOZOO ve Staré Městě.

„Velkolepé oslavy naší matičky Země, která se zde konala už počtrnácté, se zúčastnilo osm půl tisíce návštěvníků. Ti si užívali kupu zábavy, jejímž zlatým hřebem byl dvacet minut po čtrnácté hodině křest kovového novorozence z Porodnice KOVOZOO, kterým byl žralok bílý,“ planula nadšením Martina Juřenová ze společnosti REC Group / KOVOZOO Staré Město nad novým přírůstkem do místa plného recyklované inspirace kovových zvířat a jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů na Zlínsku.

Moderátorem křtu byl profesionální kouzelník a iluzionista Jiří Hadaš, který patří k české kouzelnické špičce. Na podium, před nějž z Porodnice KOVOZOO připlul za slavnostní znělky žralok bílý v životní velikosti, pozval Jirka Hadaš porodníky, a to primáře Bronislava Janečka, Milana Bureše, Pavla Hartmana, Tomáše Daňhela, Petra Sadovského a Michala Novického.

Brzy do akvária

„Co se týče křtu žraloka bílého, zhostily se jej i tři sudičky, zástupkyně generálního partnera akce, a to Denisa Škantová, výkonná ředitelka IT ČSOB, Jitka Hajičová, výkonná ředitelka Obchodní podpory ČSOB a Klára Miléřová, výkonná ředitelka Desktop služeb ČSOB,“ představila Martina Juřenová sudičky, které moderátor vyzval na podiu k věštbě novorozenému žralokovi. A protože spatřil světlo světa 21. dubna, dozvěděli se návštěvníci od sudiček, co žraloka v jeho životě čeká a nemine.

A co popřál žralokovi bílému, pokřtěného jménem Bruce, jeho porodník a primář Porodnice KOVOZOO Bronislav Janeček?

„Já mu přeju, aby na něj nezapršelo, protože nemá rád vodu. Je to ale velice divné, aby žralok neměl rád vodu. Přeju našemu novorozenému žralokovi, aby měl co nejdříve svůj budoucí domov, kterým bude největší akvárium v Česku o objemu 140 tisíc litrů. Umístíme jej nad Porodnici KOVOZOO. Postupně bude v akváriu přibývat mořských živočichů,“ odtajnil Bronislav Janeček trochu vtipně netradiční mořské akvárium, v němž bude voda simulována modrou barvou.

Žralok bílý začal přicházet v porodnici KOVOZOO na svět 3. března letošního roku. Předlohou byly jako vždy čtyři obrázky z internetu a informace z Wikipedie.

Ryba je kámoš, ne žrádlo

„Jméno dostal po postavě z filmu „hledá se Nemo, kde je žralok Bruce vhodným žralokem, snažícím se nejíst ryby. Jeho hláškou bylo: ryba je kámoš, ne žrádlo,“ řekl s pousmáním porodník Milan Bureš.

Dodal, že žralok je vyrobený ze zbytků plechu, které pocházejí z firmy, zabývající se výrobou předsériových dílů pro automobilový průmysl. Tyto plechy nastříhané na různé rozměry jsou s překrytím obalené a přivařené ke kostře z drátu. Kostra je vyrobena z roxoru o průměru šest milimetrů. Celý povrch je vyleštěný ocelovým kartáčem a lakován speciálním lakem pro čisté kovové povrchy.

„Žralok bílý váží 320 kg, jeho délka je 570 cm, výška 200 cm a porodníci na něm pracovali 386 hodin,“ prozradil veřejnosti moderátor akce Jiří Hadaš.

Kromě slavnostního křtu žraloka byli návštěvníci v areálu REC Group (Recyklačního Ekologické Centra) a KOVOZOO poučeni o odpadech a jejich recyklaci, vydali se na výpravu do pravěku, z dětí byli ochránci planety, nechyběl ani koutek zdraví a krásy, kovařina na vlastní kůži, interaktivní dění v porodnici, tanec bagrů a Ekoolympiáda.

Návštěvníkům hrála Žlutá ponorka, folk-rock z Lipova – Huménečko, ale zlatým hřebem byl jeden z nejlepších světových protagonistů Eddie Mercuryho – slovenský zpěvák Peter Paul Pačut jako Queen Revival Ban.