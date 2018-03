Tisíc trofejí zvěře si mohli prohlédnout návštěvníci přehlídky v Nivnici

Více než tisícovku mysliveckých trofejí si mohli o víkendu prohlédnout návštěvníci sportovní haly v Nivnici. Po deseti letech se tam vrátila přehlídka chovatelských trofejí spárkaté zvěře a šelem z okresu Uherské Hradiště, tentokrát za rok 2017.

Na přehlídce bylo k vidění šest desítek trofejí, které získaly zlaté, stříbrné nebo bronzové ocenění z celkového počtu 1033.

"V poslední době je jistým fenoménem, že výrazně klesá počet drobné zvěře, ale naopak třeba šelem, jako jsou lišky nebo jezevci je čím dál více," poznamenal Vlastimil Velecký z pořádajícího nivnického mysliveckého sdružení Šaranov s tím, že před nějakými čtyřiceti lety bylo svátkem ulovit lišku.

Loni jich myslivci na Slovácku zastřelili 935. Jedny z nejlepších trofejí z loňského roku jsou podle Vlastimila Veleckého ty daňčí, které jsou na top úrovni.

Naopak třeba jeleni byli hodnoceni "pouze" třemi bronzovými, v ostatních kategoriích byly i zlaté.

"V Bílých Karpatech nějací jeleni jsou, má na to vliv i přeshraniční migrace zvěře, ale v buchlovských kopcích, které jsou hodně uzavřené, je minimum samců," uvedl Vlastimil Velecký.

Dodal, že v současné době je nadužívaný kult trofejí, a to po celém světe.

"Není to jen o tom, že vychováte jelena nebo srnce. Mělo by to být vyvážené, kolik jelenů, tolik laní a to není, povzdechl si myslivec z Nivnice.

odlov zvěře za rok 2017jelení – 222 kusů

daňčí – 605 kusů

mufloní – 82 kusů

černá - 3070 kusů

srnčí - 1942 kusů

zajíc - 1181 kusů

bažant - 2193 kusů

kachna - 1616 kusů

liška - 935 kusů