Přitahuje a také v následujících dnech bude přitahovat pozornost malých i velkých denně mezi 16. a 22. hodinou.

Příchozím se představují anděl hrající na šalmaj, betlém, sněhuláci, trpaslíci, sobi se sáněmi i bez nich, celá paleta zvířátek, včetně ledních medvědů, ptáčků na stromech, veverek, lišek či zajíců. Vstupné je tam dobrovolné.

Dechberoucí Zimní zahrádku na Velehradě opět rozzářily tisíce světýlek

Až do 9. ledna si mohou rodiče s dětmi prohlédnout speciální dřevo-kovový Betlém v Kovozoo ve Starém Městě. Otevírací doba je však upravena tak, že před Vánocemi je dovnitř umožněn vstup 23. prosince od 10 do 17 hodin a pak až o posledním prosincovém týdnu od 27. do 30. prosince ve stejném čase.

Zájemci o bezplatné bruslení se mají možnost vyřádit na umělých kluzištích v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě. V metropoli Slovácka denně v čase od 10 do 18 hodin ve Sportovním areálu Východ. Uzávěru tam však mají hlášenou ve dnech 24. a 25. prosince i na Nový rok 1. ledna.

V Komenského městě se kluziště rozkládá na náměstí 1. máje, kde mají zveřejněnou otvírací dobu bez upřesnění v období kolem vánočních a novoročních svátků. Otevřeno tam hlásí každé pondělí, středu a pátek od 14.30 do 18 hodin a v sobotu i v neděli od 13 do 17 hodin.

Otevřena je podle informací Lyžařského střediska Stupava také 350 metrů dlouhá část tamní sjezdovky, a to od 9 do 20.15 hodin.

Lyžařský svah Štrbáň ve Strání zahajuje sezónu