Kurovický lom, přírodní památka Kurovický lom Zdroj: Deník / Jakub Omelka

Kurovický lom, kde se dříve těžil vápenec je dnes oblíbeným výletním místem, kde našly útočiště také zvláště chráněné druhy plazů a obojživelníků. Nejvýznamnější druhy obojživelníků jsou čolek velký, kuňka obecná, čolek obecný a ropucha zelená. Z plazů je to slepýš křehký a ještěrka obecná. Je možné zahlédnout i vyhřívající se užovku obojkovou. Díky včasnému zásahu majitele se dokázala zastavit postupná devastace lomu a naopak se mu navrátila krása.



Kdy: so, ne od 11 do 18h

Za kolik: děti do 1 metru zdarma, děti nad 1 metr 30 Kč, dospělí 50 Kč