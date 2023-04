Víkendové Tipy Deníku jsou tu! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

VALAŠSKO

Insania: GRRRotesky tour

KDY: sobota 22. dubna od 20 hodin

KDE: M klub valašské meziříčí

ZA KOLIK: 220 Kč

PROČ PŘIJÍT: Valašská zastávka na koncertním turné kapely Insania k albu GRRRotesky, které vyšlo u labelu Smile Music. Insania v novém materiálu, který vznikal během posledních dvou let, navazuje na předchozí album Na počátku byl spam a na základ silné metalové rytmiky s výraznou elektro-syntezátorovou stopou dál vrství sarkasmy a ironii.

Khoiba & Waterbased

KDY: pátek 21. dubna od 20 hodin

KDE: M klub Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě



PROČ PŘIJÍT: Dvojkoncert kapel Khoiba a Waterbased. Kapela Khoiba sehrála na české klubové scéně důležitou roli v prvních letech nového milénia. Na aktuálně posledním albu z roku 2019 se žánrově potkává hned několik stylů – od elektronického experimentu ke kytarovým rovinám, abstrakci a detailní práci s minimalistickými melodickými prvky. Rok 2023 přinesl nový klip ke skladbě Vertical Urgencies a ohlašuje nové album.



Waterbased je slovenské duo působící v Praze, které tvoří Julls Mihalyiová a Ľubo Krajňák. Projekt byl roku 2020 nominovaný v kategorii Objev roku Radio Head Awards. Český Magazín Fullmoon v roce 2021 zařadil duo mezi „11 nadějí ze Slovenska“. Debutové album Waterbased s názvem Silent Regions vychází v březnu 2023 pod vydavatelstvím Deadred a hudebníci jej představují na jarním společném turné po českých a slovenských městech právě s českým duem Khoiba. Svoji koncertní sestavu Waterbased rozšířili o bubeníka Johna Clardyho z americké kapely Tera Melos.

Holka s Bucket Listem aneb 151 dní po evropských stezkách

KDY: pátek 21. dubna od 19 hodin

KDE: Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vtipně a poutavě vypráví Lucie Kutrová (30) svůj příběh a popisuje cesty, které se všemi emocemi prožijete s ní. Bez ohledu na věk si Lůcu zamilujete a bude vám jasné, proč plní sály od Aše po Košice.

Pojďte procestovat kus světa, načerpáte trochu inspirace a rozhodně se dost pobavíte. Lůca vám poví celý svůj příběh – jak začalo její cestování, jak se zamilovala do hor, jak připsala svou 120 položku na seznamu snů a přání a jak konečně našla parťáka pro život. Bude vyprávět o své Svatojakubské pouti, zavzpomíná na Pacifickou hřebenovku i depresi, která přišla poté. Představí traily v Evropě i Česku. Čekají nás příhody z toulek, rady a tipy pro cestování se psem, dítětem, bráchou i tátou. A taky vám poradí, co si s sebou zabalit na dobrodružství v přírodě.

Izzy and the Black Trees (PL), Včera bylo pozdě

KDY: pátek 21. dubna od 20 hodin

KDE: Klub Vrátnice, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 200 Kč v předprodeji, 250 na místě



PROČ PŘIJÍT: Z tichého univerzitního města v západním Polsku přinášejí Izzy and the Black Trees syrovou punkovou energii, hlučné psychedelické kytarové riffy, silný beat a divoké melodie. Izzy and the Black Trees zvou na poetickou a rebelskou jízdu. Skupina vydala své oceňované druhé album Revolution Comes in Waves v říjnu 2022 u prestižního vydavatelství Antena Krzyku, vedeného veteránem polské hardcore punkové a nezávislé scény Arkem Marczynskim (9/10 hvězdiček podle německého OxFanzine a chvála v hudebním tisku). Skladby z alba zazněly na Radio BBC 6 Music, KEXP a Radio X UK a samozřejmě ve všech polských hudebních rozhlasových stanicích.

Spolu s Izzy and the Black Trees se ve Vrátnici představí také domácí uskupení Včera bylo pozdě hrající alternativní punk. Právě dokončili svou debutovou nahrávku Sirena rána, která vyjde u Malarie records.

Artuš Scheiner – Pohádky a jiné příběhy (výstava)

KDY: do 28. června

KDE: Galerie Na Radnici, Rožnov pod Radhoštěm

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Artuš Scheiner (1863 až 1938) byl významný český ilustrátor, od jehož narození letos uplyne 160 let. Jeho obrázky znají v podstatě všichni, jen to mnozí nevědí – právě jeho kresby provázejí ta nejklasičtější vydání pohádek Karla Jaromíra Erbena nebo Boženy Němcové.

„Scheinerův výtvarný názor spoluutvářela secese, která vyhovovala jeho smyslu pro pohádkovou snovost i citu pro ornament,“ říká kurátor výstavy Tomáš Prokůpek.

Jako kreslíř Scheiner se už před první světovou válkou prosadil i v zahraničí, knihy s jeho výtvarným doprovodem vyšly v Dánsku, Francii, Německu nebo USA. Za první republiky se z něj stal uznávaný klasik a jeho ilustrací a obálkových kreseb si cenila i ta největší domácí nakladatelství. Společně s Martou Voleskou také vytvořil 14dílnou sérii dětských knížek o Kulihráškovi, která měla velký úspěch u čtenářů i kritiky. „Po II. světové válce byl bohužel Scheiner komunistickým režimem zavržen, jelikož byl vykládán jako nejtypičtější reprezentant ‚formalismu a naturalismu‘ v tvorbě pro děti. Později byly vzaty na milost alespoň jeho ilustrace knížek Erbena a Němcové, které státní nakladatelství Artia vydávalo i v cizojazyčných mutacích pro zahraniční trhy,“ připomněl Prokůpek.

Otevírací doba: pondělí, středa 8 až 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8 až 14 hodin.

32. Interfotoklub Vsetín (výstava)

KDY: do 7. května

KDE: Zámek Vsetín, Galerie Stará radnice Vsetín

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí



PROČ PŘIJÍT: Výstavní prostory Galerie Stará radnice a Zámku Vsetín zaplnily oceněné fotografie z aktuálního 32. ročníku mezinárodního bienále Interfotoklub Vsetín 2022. V obou výstavních prostorách je k vidění na 130 barevných a černobílých fotografií od jednotlivců i fotoklubů napříč tématy a žánry. Výstava je k vidění do 7. května v galerii Stará radnice a na Zámku Vsetín mimo pondělí každý den od 9 do 17 hodin.

České korunovační klenoty na dosah (výstava)

KDY: do 23. dubna 2023

KDE: Muzejní a galerijní centrum, zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 130/90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Unikátní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů a meče včetně repliky středověkého žezla a jablka Karla IV. Expozice připomíná fenomén Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – na dosah a bez mnohahodinových front. Kromě samotných klenotů nabízí také řadu dalších tematických exponátů připomínajících období středověku – k vidění je například ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, husitské zbraně, faksimile středověkých listin a další. Dále se návštěvníci dozví osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími doplněné o zajímavosti, perličky a legendy.

Karpatské roubenky (výstava)

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

ZA KOLIK: od 30 do 60 Kč



PROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Svět kostiček: CHEVA (výstava)

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Expozičně-herní výstava připomíná téměř zapomenutý fenomén stavění modelů z ryze české stavebnice CHEVA®. K vidění je výběr z nabídky továrních setů, včetně prosincové novinky roku 2021 CHEVA 66 - Tahač. Ve druhé autor výstavy a sběratel Petr Šimr představuje světově unikátní, detailně propracované modely ze své vlastní ateliérové tvorby. K největším tahákům patří diorama vesnických staveb s architektonicky tradičními znaky napříč regiony České republiky nebo vybrané objekty zahraniční architektury. Za zmínku rovněž stojí ranč se stájemi a policejní transport koně v přívěsu z nejnovější tvorby autora. Součástí výstavy je i komfortně vybavená dětská herna. Další podrobnosti a zajímavosti o výstavě a exponátech na www.svetkosticek.cz.

Jan Nepomuk Polášek? Neznámý známý (výstava)

KDY: do 28. května

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč



PROČ PŘIJÍT: Výstava přibližuje životní osudy výjimečného pedagoga, sběratele lidových písní a hudebního skladatele Jana Nepomuka Poláška, který vešel do dějin jako „písničkový profesor“. V letošním roce si připomínáme 150. výročí jeho narození.



Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm (16. dubna 1873) většinu svého soukromého a profesního života strávil ve Valašském Meziříčí, kde také 3. dubna 1956 zemřel. Jeho ostatky spočívají na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově.



Jan Nepomuk Polášek se řadí do popředí významných počinů svými sbírkami lidových písní. Nejprve s Leošem Janáčkem, coby svým učitelem a později s Arnoštem Kubešou, kolegou z meziříčského gymnázia, nasbíral Polášek za více jak půl století okolo 4 500 valašských a lašských písniček. Část z nich se podařilo vydat tiskem v několika publikacích a dodnes jsou cenným materiálem pro národopisné soubory a milovníky hudby vůbec.

Barbora Křivská – Čirá všednost (výstava)

KDY: do 4. června

KDE: Galerie Kaple, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Barbora Křivská (roz. Hölzelová) se narodila 5. července 1976. Studovala na pražské Výtvarné škole Václava Hollara a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v atelieru profesora Vladimíra Kopeckého. Během studií absolvovala několik studijních pobytů ve Francii a Německu. Vedle volné tvorby se věnuje spolupráci s architekty (barevné řešení fasád, prosklená schodiště, niky), dále se zabývá designem skla, interiéru a ilustracemi. Samostatně vystavuje od roku 2000.

Autorka se s lehkostí pohybuje mezi plochou a prostorem, barvou a grafickou strukturou, sklářským uměním a textilem, kresbou a malbou. Volně pluje mezi disciplínami, nebo spíše ukazuje umělost jejich oddělování. Propojujícím prvkem většiny děl je výrazná barva, lehkost a neobvyklost barevných kombinací.

Barbora Křivská je technicky zdatná a zvládá pestrou škálu technologií. Nenechá se ale svazovat klasickými postupy a rámci – přirozeně přechází mezi technikami. V nedávné sérii rozměrných váz tak například oblékla jejich skleněná těla do pestrobarevných textilních futrálů a vytvořila tak materiálově neobvyklé, barevné a hravé objekty. Stejně tak některá její díla přecházejí z kresby do malby, textilních reliéfů a objektů.

Jan Saudek „88“ (výstava)

KDY: do 20. června

KDE: Informační centrum Zvonice, Soláň, Horní Vsacko

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava díla fotografa Jana Saudka věnujícího se zejména ateliérové fotografii s typickým a nezaměnitelným rukopisem, jehož práce ovlivnila celosvětovou fotografii.

SLOVÁCKO

Prohlídky bývalé věznice v Uherském Hradišti

KDY: sobota 22. dubna a neděle 23. dubna 11 až 15 hodin

KDE: areál bývalé věznice v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Průvodcované prohlídky ve dnech 20. a 23. dubna 2023 pořádá spolek Memoria ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, který má objekt ve své správě. Zájemce o prohlídku musí vyplnit na internetu formulář s označením: bit.ly/prohlidky-veznice-duben-2023

Na kole vinohrady Uherskohradišťska

KDY: sobota 22. dubna 8 hodin až 17.30

KDE: Masarykovo náměstí Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Startovné 180 Kč



PROČ PŘIJÍT: Symbolické otevírání cyklostezek na kole, koloběžce nebo pěšky. Sraz na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti od 8 hodin. Od 9.30 do 10 hodin budou následovat starty jednotlivých tras. Od 15 do 18 hodin pak bude na náměstí fungovat vinný trh. Do 17 hodin se tam uskuteční koncert kapely Hazafele, od 17 do 17.30 losování tomboly.



Gastro Brod Festival

KDY: sobota 22. dubna 10 až 19 hodin

KDE: Prostor nad Muzeem J. A. Komenského

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Lokální produkty z bio farem, oblíbené hamburgery včetně jejich vegetariánských verzí, tacos po česku, ale také netradiční pochoutky v podobě pokrmů z jedlého hmyzu, sušených červíků, šafránu a chilli specialit. Gastro Brod Festival udělá radost i milovníkům sladkých dobrot – churros s mléčnou belgickou čokoládou, donuty, trdelníky, smažené karamelky a tyčinky. Připravena bude voňavá káva, domácí limonády, míchané alko i nealko drinky, víno od tuzemských vinařů a chutné pivečko.

Od 11 hodin pak začne i doprovodný program na pódiu. S kuchařskou show se dvakrát představí Jiří Král a připraví pampeliškovou zmrzlinu a další speciality. Hudební zábavu obstarají Kroky Michala Davida revival, Honza Grebík, FreeTom s Tomášem Mikulcem a The Dees Four.

KROMĚŘÍŽSKO

Kroměřížské farmářské trhy

KDY: sobota 22. dubna od 9 do 13 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: Zdarma



PROČ PŘIJÍT: První letošní farmářské trhy na Hanáckém náměstí v Kroměříži jsou v plánu tuto sobotu 22. dubna. Kromě tradiční široké nabídky farmářských produktů a řemeslných výrobků nebude chybět ani tematický doprovodný program včetně programu pro nejmenší návštěvníky.

Jaro na zámku v Kroměříži

KDY: víkendy a svátky od 9.30 do 16 hodin

KDE: Zámek Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: I o tomto víkendu si mohou návštěvníci vychutnat jaro na kroměřížském zámku. K vidění bude výstava lilií a dalších květin v Letním bytě arcibiskupa, jejímž autorem je přední český florista Slávek Rabušic a jeho tým ve spolupráci s aranžérkami z Podzámecké zahrady. Výstava je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační sály – květnice jara.

Alexej Vojtášek a Juraj Čutek. Malba a socha (výstava)

KDY: sobota i neděle od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun



PROČ PŘIJÍT: Poslední možnost prohlédnout si výstavu Alexeje Vojtáška a Juraje Čutka mají o tomto víkendu návštěvníci Muzea Kroměřížska. V osobité výtvarné řeči Alexeje Vojtáška hraje významnou roli meditace a citace, především však symbol a metafora. Ilustroval více než stovku knižních titulů, kromě malby se věnuje i kresbě, grafice, prostorovým objektům a monumentálním malířským dílům určeným do architektury. Díla Juraje Čutka pak oscilují mezi imaginárním a reálným světem. Autor hledá inspiraci v historii, hudbě, mytologii, ale i v cirkusovém umění. Známé jsou zejména jeho komorní figurální sochy ze dřeva s kovovými prvky ready-made, vyznačující se dynamickým ztvárněním.

ZLÍNSKO

Za starý spotřebič volná dětská vstupenka do Zoo Zlín

KDY: sobota 22. dubna 9 hodin až 16:30

KDE: Zlín

ZA KOLIK: děti 3 až 14 let 67 korun (pro prvních 100 odevzdaných spotřebičů jedna dětská vstupenka zdarma), senioři 87 korun, dospělí 107 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci oslav Dne Země v sobotu 22. 4. proběhne akce Za starý spotřebič volná dětská vstupenka do zoo. Sběr vyřazených malých spotřebičů bude probíhat u hlavního vstupu do zoo od 9 hodin do 16.30. Za odevzdaný spotřebič získáte volnou dětskou vstupenku do zoo na den 22.4. Počet volných vstupenek je omezen, platí pro prvních 100 odevzdaných spotřebičů. Za další odevzdané spotřebiče získáte cenu útěchy v podobě kelímku Zoo Zlín. Akce na sběr se nevztahuje na velké elektrospotřebiče, nelze tak odevzdávat spotřebiče typu pračka, lednička, myčka apod.

Divadelní festival ochotnických souborů v Napajedlech

KDY: pátek 21. a sobota 22. dubna, 19 hodin

KDE: Kino Napajedla

ZA KOLIK: 150 korun



PROČ PŘIJÍT: 63. ročník Divadelního festivalu ochotnických souborů se koná od 18. do 22. dubna v sále Kina Napajedla. Festival je tradičně nejstarším pravidelným kulturním setkáním v Napajedlech a baví stovky místních návštěvníků i zájemců o divadlo z blízkého okolí již od roku 1958. V pátek bude připraveno filozofické pojednání Od Silvestra do Silvestra divadelního spolku Jana Honsy Karolínka, v sobotu přehlídku zakončí nesoutěžní představení Labyrint světa a ráj srdce v podání ochotnického spolku Kašava.

Busfest

KDY: pátek 21.dubna, od 15 hodin

KDE: Trolejbusy Zlín

ZA KOLIK: 249 až 349 korun

PROČ PŘIJÍT: Multižánrový hudební festival na pojízdných palubách zlínských trolejbusů garantuje unikátní zážitek. Letošní ročník přiveze spoustu talentů. Busfest se během jednoho odpoledne promění v prostředí, kde na vás nikdo nebude koukat jako na blázna, když si budete užívat hudbu v MHD na plné pecky bez sluchátek. Třemi stagemi to ale zdaleka nekončí, začíná se na točně, kde je připraven doprovodný program, který je doplněn o dobrou hudbu, chill-out zónu, jídlo a pití. Po rozeskákaných jízdách ulicemi Zlína jede festival dál a nepřibrzďuje.

Rhapsody Of Fire

KDY: pátek 21. dubna, od 20 hodin

KDE: Masters of Rock Café Zlín

ZA KOLIK: 790 korun



PROČ PŘIJÍT: Rhapsody Of Fire patří k nejpopulárnějším metalovým kapelám v Evropě. Jsou zakladateli epického symfonického metalu, kombinujícího hollywoodský zvuk s power-metalem a jejich živá show jsou vždy dechberoucí. Speciálními hosty koncertu jsou symphonic-metaloví Češi Symphonity a francouzská metalová opera Avaland.

Beseda s Robertem Vanem

KDY: pátek 21. dubna, od 19.30 hodin

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: 330 korun

PROČ PŘIJÍT: Beseda se světově uznávaným fotografem, který na zámku právě vystavuje 230 rámovaných originálních fotografií. Zároveň letos slaví 75. narozeniny.

Dny otevřených sportovišť

KDY: pátek a sobota 21. a 22. dubna

KDE: Zlínská sportoviště

ZA KOLIK: Zdarma



PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník Dnů otevřených sportovišť. Zlíňanům otevře své brány řada místních klubů i organizací. Dospělým i dětem nabídnou zdarma spoustu tradičních, ale i netradičních sportů, které si vyzkouší pod dohledem profesionálů. Akce se uskuteční ve vybraných časech na zlínských sportovištích, veřejných prostranstvích a ve sportovních halách.



Která sportoviště otevřou své brány?

Atletika Zlín, Cobblers Zlín, Contours fitness pro ženy, Dům dětí a mládeže Atsra Zlín, dp Lukostřelba Zlín, FC Trinity Zlín, Golf Lázně Kostelec u Zlína, Gymnastika Zlín, Handball club Zlín, Inline Piráti Zlín, Kamarád – Nenuda, Klub Taekwondo WTF Zlín, Kuželkářský club Zlín, Meet Fit, Rugby Club Zlín, Sad Gym Zlín, Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Sportovní klub P+K Zlín, Steza Plavecký klub Zlín, Taneční centrum Oriana Dance Zlín, TJ Sokol Zlín-Prštné, Volejbalový klub Zlín, Zlín Lions.

Sportovní náměstí ve Zlíně

KDY: neděle 23. dubna, od 14.30

KDE: Náměstí Míru Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vyvrcholení víkendové akce Dny otevřených sportovišť. Na návštěvníky náměstí Míru budou čekat workshopy s extrémními a dálkovými cyklisty, U-rampa, parkourová zóna nebo umělecké graffiti či koncert kapely Křída. Od těch nejpovolanějších cyklistů se dozvíte, jak si vybrat nebo poskládat nejideálnější kolo, jak přežít nejtěžší závody světa a jak naplánovat poznávací cesty světem i jak si užít pohyb na dvou kolech rekreačně, doma i ve světě, pro čirou radost z pohybu. Odpoledne s extrémním cyklistou Adamem Záviškou, který má za sebou nejtěžší a nejdelší závody světa, dále s Víťou Dostálem, prvním Čechem, který objel zeměkouli na kole a do třetice horolezcem a vášnivým cyklistou Radkem Jarošem, který jako jediný Čech a 15. muž na planetě získal Korunu Himálaje, když stanul na vrcholech všech osmitisícovek.

Výstava a prodej sběratelských kousků na tržišti Pod Kaštany

KDY: neděle 23. dubna, od 8 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První zlínský bleší trh. Prodávat se bude všehochuť – vázy, broušené sklo, obrazy, šperky a bižuterie, porcelánové a bronzové sošky, měděné hrnce, bábovky, hodiny, věci na chalupu, hrnečky, svícny, hmoždíře a různé kuriozity.



