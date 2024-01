Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Čokoládový festival v Kroměříži | Video: Iva Nedavašková

VALAŠSKO

Retrogaming (výstava)

KDY: od neděle 28. ledna

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Putovní výstava Retrogaming pochází z dílny Regionálního muzea Litomyšl. Zachycuje historii výpočetní techniky od jejího počátků do poloviny 90. let 20. století.

Muzeum regionu Valašsko otevírá v neděli 28. ledna 2024 výstavu historické výpočetní techniky a počítačových her s názvem Retrogaming. Ilustrační foto.Zdroj: archiv pořadatele

Největší pozornost je věnována československým i zahraničním hrám, domácím počítačům a konzolím z 80. let.

Exponáty doplňují nezbytné technické informace a různé zajímavosti. Návštěvník se seznámí i s tehdejšími herními hity, dobovými herními časopisy, ale například i problematikou počítačového pirátství.

Součástí výstavy je také „Pařanské doupě“, ve které se nachází historické přístroje, herní automat i moderní počítače s emulátory plnými her. Pamětníci si připomenou a mladší generace možná poprvé v životě vyzkouší legendy mezi hrami jako Pac-Man, Space Invaders, Prince of Persia, Cannon Fodder, Doom, Street Fighter II, Dynablaster, Lemmings nebo Vroom.

Přijďte se ponořit do herního světa „osmdesátek“ s tehdejší nedokonalou grafikou a zvukem, ale zato jedinečnou retro atmosférou.

1/4 Zdroj: archiv pořadatele Muzeum regionu Valašsko otevírá v neděli 28. ledna 2024 výstavu historické výpočetní techniky a počítačových her s názvem Retrogaming. Ilustrační foto. 2/4 Zdroj: archiv pořadatele Muzeum regionu Valašsko otevírá v neděli 28. ledna 2024 výstavu historické výpočetní techniky a počítačových her s názvem Retrogaming - plakát. 3/4 Zdroj: archiv pořadatele Muzeum regionu Valašsko otevírá v neděli 28. ledna 2024 výstavu historické výpočetní techniky a počítačových her s názvem Retrogaming. Ilustrační foto. 4/4 Zdroj: archiv pořadatele Muzeum regionu Valašsko otevírá v neděli 28. ledna 2024 výstavu historické výpočetní techniky a počítačových her s názvem Retrogaming. Ilustrační foto.

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: do neděle 4. února

KDE: Prostřední Bečva, Pustevny, Beskydy

ZA KOLIK: 100 Kč, ZTP/P 50 Kč, děti do 10 let zdarma, s jízdenkou na lanovku zdarma

PROČ PŘIJÍT: Až do 4. února se můžete přijít podívat na výstavu ledových soch na Pustevnách. Zkušení sochaři z Česka i Slovenska v letošním roce vytvořili více než 25 soch, na jejichž výrobu spotřebovali 40 tun ledu. Úžasná ledová podívaná je letos zaměřena na téma Noemova archa.

Organizátoři doporučují dorazit na výstavu lanovkou z obce Trojanovice – jízdenka na lanovku totiž opravňuje k volnému vstupu do obou výstavních stanů. Otevírací doba stanů bude denně od 9.00 do 16.30. Více informací na www.pustevny.cz. 1/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 2/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 3/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 4/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 5/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 6/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 7/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 8/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 9/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 10/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 11/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 12/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 13/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 14/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 15/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 16/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 17/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 18/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 19/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 20/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 21/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 22/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 23/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 24/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 25/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 26/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 27/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 28/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 29/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 30/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 31/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 32/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 33/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 34/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 35/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 36/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 37/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 38/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 39/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 40/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024 41/41 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Výstava ledových soch na Pustevnách láká od prvního dne; sobota 13. ledna 2024

Welcome Stage 3

KDY: pátek 26. ledna od 19 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Třetí hudební setkání s názvem Welcome Stage opět nabídne posluchačům mladé kapely a interprety. Tentokrát se rožnovskému publiku v hudebním klubu Vrátnice představí čtyři interpreti. „Stylově se budeme pohybovat od oduševnělých písniček, přes alternativní rock až ke grunge nářezu,“ říkají organizátoři z místní kulturní agentury Téčko.

Vystoupí: Petr Malý & Paya (Brno), Saca (Ostrava), An Island (Zlín) a What's Up (Rožnov p. R.)

Koncertní večer Welcome Stage 3 v rožnovském klubu Vrátnice nabídne v pátek 26. ledna 2024 vystoupení čtyř interpretů - plakát.Zdroj: archiv pořadatele

Jan František Kovář: obrazy – plastiky – smalty

KDY: do 18. února

KDE: Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, zámek

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Výstava připomínající 75. narozeniny a dílo známého rožnovského výtvarníka J. F. Kováře. Výtvarník s širokým tvůrčím záběrem vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor propagační grafika a výtvarnictví (1966–1970). Po celý svůj profesní život vyučoval na základních uměleckých školách v regionu: ve Valašském Meziříčí a poté v Rožnově pod Radhoštěm.

Vedle volného umění (malby, kresby, grafiky, koláže, uměleckého smaltu, tvorby objektů, asambláží či keramických plastik) se zabýval se také užitou tvorbou – grafickým designem, ilustracemi, dekorováním skla rytou kresbou a realizacemi do architektury (vitrážemi aj.).

Ve své výtvarné tvorbě reflektoval témata spjatá zejména s judaismem, ale také s lidovými zvyky Valašska, erotikou, pop kulturou či krajinou. Od roku 1970 byla jeho díla zastoupená na desítkách výstav a uměleckých přehlídek doma i v zahraničí. Mimo jiné jsou jeho výtvory vystaveny např. v terezínském Muzeu ghetta, jeruzalémském památníku Jad va-Šem či Knesetu (parlamentu) a na radnici v Tel Avivu. Výstava děl Jana Františka Kováře na zámku ve Vsetíně potrvá do 18. února 2024.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

Perníkářství na Valašsku

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

ZLÍNSKO

Výstava Loop – mladí čeští skláři

KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada. LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků. Výstava Loop – mladí čeští sklářiZdroj: se svolením pořadatele

Festival IQ Play ve Zlíně

KDY: 8. - ledna až 6. února 8-17 hodin

KDE: Kolektivní dům, Zlín

ZA KOLIK: 100 korun, rodinné 300 korun

PROČ PŘIJÍT: 8. ročník putovního Festivalu IQ Play nabídne malým i velkým k vyzkoušení vzdělávací hry a hračky, které pobaví, ale zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Sál Kolektivního domu se promění hernu chytrých her a hraček. Největší část budou tvořit deskové a společenské hry velkých českých i zahraničních výrobců a zajímavé hlavolamy. Jako každý rok organizátoři chystají také mnoho novinek. Kreativita bude podpořena velkým množstvím nejrůznějších designových stavebnic. Pro nejmenší děti se chystají různé logické skládačky.

Festival IQ Play ve ZlíněZdroj: archiv pořadatele

Secesní mistr Alfons Mucha – unikátní výstava ve Zlíně

KDY: 18. ledna – 28. března 10-18 hodin

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: dospělý 220 korun, děti 6-15 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Více než stovka uměleckých děl a plakátů Alfonse Muchy, ale také jedinečné šperky vyrobené podle jeho návrhů Georgesem Fouquetem v Paříži, či osobní věci tohoto nejslavnějšího secesního umělce na výstavě v Galerii Desítka. Návštěvníci spatří slavné divadelní plakáty a litografie Alfonse Muchy – mezi nimi i více než dvoumetrový plakát Gismonda, který umělec vytvořil pro svou múzu, francouzskou herečku Sarah Bernhardt, nebo slavný plakát Hamlet z roku 1899. Výstava představí také některé naprosto jedinečné šperky, vytvořené legendárním zlatníkem Georgesem Fouquetem v Paříži – Sarah prsten a hadí náramek, náhrdelník Maruška, náušnice Dragon či slavnou brož Chryzantéma. Zpestřením expozice budou také osobní předměty Alfonse Muchy a dokumentární film o jeho životě a díle. Výstava Uvádění ve známost aneb Luhačovice v reklamě v muzeu v Luhačovicích. Plakát Alfons Mucha 1913Zdroj: Deník/Jan Karásek

Vševalašský bál Bartošova souboru

KDY: 27. ledna od 19.30

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 290 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční bál Bartošova souboru, pořádaný poslední lednový víkend, se bude tentokrát konat za účasti několika valašských souborů a cimbálových muzik. Celé Kongresové centrum se tak zbarví do odstínů typických pro valašský kroj. Soubor se totiž ujal štafety a letos organizuje Vševalašský bál, který se každým rokem koná v jiném koutě regionu Valašska, a poprvé tato akce zavítá do reprezentativních prostor Kongresového centra. S předtančením se představí sousední VS Kašava, jejichž muzika vás bude provázet i v průběhu večera společně s domácí Cimbálovou muzikou Aloise Skoumala. Pozvání přijali rovněž soubory Rusava z Bystřice pod Hostýnem s Cimbálovou muzikou Bukovinka a vsetínský Vsacan také se svojí cimbálovou muzikou. Zástupci VSPT Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm spolu se starostou města budou Bartošovu souboru a primátorovi města Zlína předávat štafetu Vševalašských bálů. Pro návštěvníky nebude chybět tradiční bohatá tombola, spousta tance a skvělé muziky!

akce na víkend 26. - 28.1Zdroj: archiv pořadatele

Velký dětský karneval

KDY: 28. ledna od 15 hodin

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: 90 korun

PRO4 PŘIJÍT: Akci tradičně pořádá Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla Dům dětí a mládeže Matýsek. Zapojí se také TJ Sokol s vystoupením gymnastek. Téma karnevalu bude "DIVOKÝ ZÁPAD".

Návštěvníci se mohou těšit na dílničky, malování na obličej, vystoupení kroužků DDM a další překvapení.

Povídání o vesmíru

KDY: 28. ledna od 15.30

KDE: Zámek Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Ponořte se do vesmíru Malého prince na přednášce s Ivanem Havlíčkem z Hvězdárny Zlín.

Jde o doprovodný program k výstavě Sopka les prales. (Součástí vstupenky na besedu není vstup na výstavu, ten je třeba zakoupit samostatně.)

KROMĚŘÍŽSKO

Čokoládový festival

KDY: pátek až neděle

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 90 korun

PROČ PŘIJÍT: Jedinečnou akci určenou nejen milovníkům čokolády a cukrovinek chystají o nadcházejícím víkendu v Kroměříži. Tamní výstaviště bude od pátku do neděle hostit Čokoládový festival, který nabídne nejen nepřeberné množství čokolády na všechny způsoby a v nejrůznějších kombinacích, ale také bohatý doprovodný program. Akce se koná v pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Stání na přilehlém parkovišti je zdarma. V Kroměříži na Výstavišti je již připraven ČokoFest 2024 na 26. až 28.ledna

Kluziště na Hanáckém náměstí

KDY: denně od 9 do 20 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024.

Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí v KroměřížiZdroj: Deník/Dominik Pohludka

Umění je stav duše XIII

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční výstava s názvem Umění je stav duše XIII představí obrazy pacientů Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. Letos vůbec poprvé je navíc doplní díla jejich arteterapeutky Emilie Rudolfové. Jádrem výstavy jsou obrazy, které vytvořili pacienti Psychiatrické nemocnice v Kroměříži v arteterapeutickém ateliéru. Tam přicházejí lidé s různými obtížemi – neurotickou poruchou, závislostmi na alkoholu, lécích, drogách, sebepoškozováním, sebevražednými úmysly nebo potížemi v podobě mentální anorexie.

Pacienti si sami volí, jakou technikou budou tvořit, i formát, na nějž budou tvořit. Arteterapeutka do průběhu jejich výtvarné práce nezasahuje. Na výstavě se tak objeví kresby tužkou, pastelkami, malby temperami, koláže či akvarely, celkem přes 50 obrazů.

Hebké kouzlo Vánoc. Poetická tvorba Ivany Langrové

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: V posledních letech se vlna stala zajímavým a originálním výtvarným materiálem. Velice osobitá a působivá díla plstěním vlny vytváří Ivana Langrová. Tato výtvarnice, jejímž domovem se před více než patnácti lety stalo Valašsko, se ke zpracování ovčí vlny dostala v Americe, kam se svým manželem v polovině 80. let 20. století emigrovala. Procestovala celý kontinent a seznámila se s původními obyvateli a jejich způsoby, jak získávat vlněné plátno, barvit ho přírodními barvivy, příst a tkát na speciálních stavech. V autorčině tvorbě nalezneme sakrální motivy, ale také scény ze života našich předků, ztvárnění krajiny i díla abstraktní. Vedle figurální tvorby jsou její novou výrazovou formou nevšední vlněné obrazy a koláže.

SLOVÁCKO

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

Kdy: V sobotu 27. ledna od 14 hodin

Kde: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Krojový ples ve Vlčnově s představením krále Františka Janči a ročníku 2006

KDY: V sobotu 27. ledna od 19.30 hodin

KDE: Klub sportu a kultury Vlčnov

ZA KOLIK: 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Představení krále Františka Janči a ročníku 2006. Hrají Dechová hudba Vlčnovjané, Cimbálová muzika Čardáš. Občerstvení a bohatá tombola zajištěny.

Krojový ples ve Vlčnově Zdroj: Deník / Pavel Bohun

Tříkrálové bruslení

KDY: V neděli 28. ledna od 13.30 do 15 hodin

KDE: Zimní stadion v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Charita Uherské Hradiště zve všechny koledníčky tříkrálové sbírky na tříkrálové bruslení. Na 19. května pro ně organizátoři připravili ještě filmové představení v uherskohradišťském kině Hvězda. Tříkráloví koledníci si v neděli na stadionu v Hradišti mohou zabruslit zdarma

Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 v kině Hvězda

KDY: Do 7. února

KDE: Foyer a kavárna kina Hvězda v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: 18. ročník neformálního ního „slováckého pressfota“ – bilanční fotografické výstavy

Nenechte si ujít. Slovácké pressfoto Ohlédnutí 2023 nabízí fotografie 73 autorů a autorekZdroj: Deník/Pavel Bohun

Osobitý svět Tomáše Měšťánka v Galerii Slováckého muzea

KDY: Do 11. února 2024

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích. Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka v Hradišti představil jeho přítel Arnošt GoldflamZdroj: Deník/Pavel Bohun

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude

KDY: Do 4. února 2024

KDE: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.

Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče.