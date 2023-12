Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Silvestrovský ohňostroj před domem kultury ve Vsetíně | Video: DENÍK/Martin Mrlina

VALAŠSKO

Vánoční koncert v Zubří

KDY: pátek 29. prosince od 16 hodin

KDE: Zubří, kostel svaté Kateřiny

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Vánoční atmosférou posluchače svými tony provedou Smyčcový soubor dětí ze Zubří pod vedením Daniely Pijáčkové, Chrámový sbor a děti z Malé scholy pod vedením Marie Křenkové a Velká schola Katalaxa pod vedením Pavlíny Tiché.

Vánoční koncert Smyčcového souboru dětí ze Zubří, zuberského Chrámového sboru, dětí z Malé scholy a Velké scholy Katalaxa v kostele sv. Kateřiny v Zubří - plakát.Zdroj: archiv pořadatele

Novoroční ohňostroj v Zubří KDY: pondělí 1. ledna 2024 od 17.30 hodin

KDE: Zubří, Klidové centrum

ZA KOLIK: bez vstupného PROČ PŘIJÍT: Tradiční Novoroční ohňostroj v Zubří znovu ozáří oblohu nad zuberským centrem. V doprovodném programu se představí Chrámový sbor Zubří.

Program:

17.30 - Chrámový sbor Zubří

17.50 - Zdravice starosty města Zubří, hejtmana Zlínského kraje a faráře, státní hymna

18.00 - Novoroční ohňostroj Novoroční ohňostroj v Zubří - plakát k akci.Zdroj: archiv pořadatele

Dětský Silvestr s Austinem

KDY: neděle 31. prosince od 18 hodin

KDE: Vsetín, prostranství před Domem kultury

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Vsetínský silvestrovský podvečer nabídne i v letošním roce zábavu jako ušitou nejmenším divákům.

Na prostranství před Domem kultury začne úderem 18. hodiny zábavná show plná písniček, tance a kostýmů. „Silvestrovský podvečer zpříjemní rodinám dětská skupina Čiperkové,“ upřesnil místostarosta Pavel Bartoň.

Po kulturním programu si děti i dospělí mohou užít silvestrovský ohňostroj, který přivítá blížící se nový rok. Ohňostroj odstartuje v 19 hodin.

Česká dětská skupina Čiperkové vznikla v roce 2014, tvoří ji osm šikovných zpěváků a tanečníků, kteří v plyšových kostýmech baví děti při svých vystoupeních po celé České republice. Skupina vydala tři CD a tři pohádkové zpěvníky, velmi oblíbená je také na svém YouTube kanálu. Dětský program je finančně podpořen společností Austin Detonator.

Silvestr Vsetín 2023 - plakát k akciZdroj: archiv pořadatele

Silvestr ve Valmezu KDY: neděle 31. prosince od 17 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Tradiční zakončení starého roku na náměstí ve Valašském Meziříčí spojené s dětskou diskotékou, zdravicí starosty města a ohňostrojem.

Program:

17:00 - Dětská diskotéka

18:45 - Novoroční přání starosty města

19:00 - Ohňostroj

Vánoční koncert kapel Koně & Prase a Rivermons

KDY: pátek 29. prosince od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční vánoční koncert je po roce opět tady. Tentokrát společně s kapelou Koně & Prase vystoupí indie-popová skupina Rivermons. „Dorazte podpořit místní alternativní scénu, o zábavu bude postaráno,“ slibují pořadatelé z KZ Valašské Meziříčí.

Hudební ukázky:

Koně a Prase – Stěhovák

Rivermons – Admit Defeat

Rivermons – Walk

SLOVÁCKO

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky Kdy: sobota 30. prosince od 14 hodin

Kde: Galerie Joži Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uherské Hradiště

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek. Komentovaná prohlídka Galerie Joži UprkyZdroj: Galerie Joži Uprky

Silvestr na pomezí a vatra přátelství

Kdy: 31. silvestra od 13 hodin

Kde: Velká Javořin

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Tradiční výstup na vrchol Velké Javořiny, kde se u památníku bratrstva Čechů a Slováků zapálí vatra přátelství obou národů.

Víkendové tipy Slováckého deníku na 30. - 31. 12.Zdroj: archiv pořadatele

Silvestrovské setkání na Pepčíně Kdy: 31. silvestra od 11 hodin

Kde: Pepčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pepčín je místo na pomezí katastrů Drslavic a Vlčnova, kde stával stejnojmenný zámeček. Pravidelně se tam konají různé akce. Objevily se dokonce snahy Pepčín obnovit, a to v podobě rozhledny. O Silvestru tam mířívají obyvatelé Uherskobrodska. Silvestrovské setkání na Pepčíně 2021.Zdroj: Radovan Chvíla

Silvestrovský výšlap na Velký Lopeník

Kdy: 31. silvestra od 10 hodin

Kde: Nad Zvonicí – parkoviště u hájenky nedaleko Lopeníku

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pro všechny odvážlivce bude na rozhledně na Velkém Lopeníku připraveno drobné občerstvení. Akce se neuskuteční jen v případě nepříznivého počasí.

Víkendové tipy Slováckého deníku na 30. - 31. 12.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Svátky betlémské hvězdy



Kdy: Až do neděle 11. února

Kde: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Borodě

Za kolik: Neuvedeno Proč přijít: Celkem 66 kusů betlémů, některé pouze s betlémskou rodinou, jiné i s více než 470 figurami, jsou ukázkou zručnosti a trpělivosti tvůrců, kteří výrobou strávili stovky až tisíce hodin svého času. Vystavené betlémy jsou zapůjčeny z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Muzea Bojkovska. Ze sbírek Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jsou tam soubory betlémů z papíru, těsta, dřeva, kukuřičného šustí, aj., převážně z Uherskobrodska, o celkovém počtu více než 600 figur. Sbírka zahrnuje současnou tvorbu lidových výrobců, ale také ručně malovaný třebíčský betlém z roku 1938, který byl jen pár let vystaven v dominikánském klášteře v Uherském Brodě a již v roce 1944 darován muzeu.

Celkem 34 betlémů na výstavu zapůjčili manželé Alena a Bohumír Mahdalovi z Uherského Brodu. V krásné rodinné sbírce mají více než 150 kusů jeslí a betlémů a každoročně od září do února je možno všechny vidět v jejich domácí expozici. V historii neznámý, ale v současnosti dětmi velmi oblíbený pohyblivý betlém z Lega zapůjčil Petr Sedlář.

Krásnou tečkou zapůjčených předmětů je rodinná sbírka retro předmětů Davida Staufčíka a Magdalény Ďurďové, která obsahuje snad již tisíce drobností, ze kterých nám alespoň zlomek poskytli k oživení vzpomínek na Vánoce z doby nedávno minulé. Výstava Svátky betlemské hvězdyZdroj: archiv Muzea J. A. Komenského

Osobitý svět Tomáše Měšťánka zaplnil Galerii Slováckého muzea

Kdy: Do 11. února 2024Kde: Galerie Slováckého muzea Uherské HradištěZa kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Vybočující ze všech mantinelů, pro většinu lidí malíř jen málo známý – Tomáš Měšťánek (1951–2021) byl jakýmsi dobrovolným outsiderem českého uměleckého prostředí. Nevystavoval příliš často, o slávu a lesk výstavních síní nestál. Nezajímaly ho příliš názory galeristů ani kritiků, jen lidí, pro které maloval. Veřejnosti tak zůstala jeho tvorba povětšinou skryta. Ač se Galerie Slováckého muzea stala několikrát příbytkem jeho tvorby, výstava Měšťánek je první souhrnnou retrospektivou – návštěvníci spatří více než stovku děl, z nichž převážnou většinu tvoří olejomalby, které jsou doplněny kombinovanými technikami, akvarely a pastely. Až do 11. února 2024 mohou příchozí okusit svět, který některým jedincům zůstane navždy skryt – svět tuláků, bezdomovců a žebráků na nárožích.

Dílo démona i rozervance Tomáše Měšťánka představil jeho přítel Arnošt Goldflam

Výstava Kdo nemá kožucha, zima mu bude Kdy: Do 4. února 2024

Kde: Slovácké muzeum Uherské Hradiště

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Působivou expozici věnovanou zimnímu kroji na Slovácku se zaměřením na kožichy, kožíšky, lajbly, haleny, kacabaje, či kabaně, ale také specifikům jejich oblékání při všedních, svátečních a obřadních příležitostech od podzimu do jara, lze zhlédnout ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti.Výstava etnografky Marty Kondrové je založena na bohatém sbírkovém fondu Slováckého muzea, který obsahuje 74 kusů kožichů, kožíšků, a mentýků, což jej řadí k nejrozsáhlejším v rámci celé České republiky. Návštěvník však uvidí více než 320 kusů textilií od kožichů, kožíšků, kabátků přes mužské i ženské krojové součásti, čepice, beranice, zimní obutí až po vlňáky, přehozy a šátky. Prezentace je doplněna i o historické fotografie a reprodukce z cyklu Joži Uprky Kožuchy.Výstava ukazuje také, jak končily starší obnošené součásti, které se dotrhávaly při práci, zatímco ze starších halen se šily zimní papuče. Kdo nemá kožucha, zima mu bude! Nová expozice láká do Slováckého muzeaZdroj: Deník/Pavel Bohun

ZLÍNSKO

Novoroční ohňostroj ve Zlíně

KDY: pondělí 1. ledna od 17:15

KDE: náměstí T. G. Masaryka ve Zlíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavní program se uskuteční na náměstí T. G. Masaryka mezi budovami tržnice a kongresovým centrem. Zlíňané se v rámci hlavního programu mohou těšit nejenom na tradiční Zlínský novoroční ohňostroj s hudbou, ale opravdová podívaná se jim naskytne i při akrobatické show artistů, kteří předvedou své umění ve výšce třiceti metrů. Po skončení komponovaného světelného představení vypukne na náměstí Míru afterparty, kde se o zábavu přítomných postará DJ Martin Mráz. Na obou náměstích budou navíc k dispozici také stánky s občerstvením. Některé prodejní stánky s občerstvením zůstávají na náměstí Míru v provozu i po skončení trhu Adventní Zlín, a to až do 1. ledna 2024. Novoroční program potrvá do 21 hodin.

VIDEO: Novoroční ohňostroj rozzářil nebe nad Zlínem. Podívejte se

Novoroční ohňostroj ve Vizovicích (foto ID)KDY: pondělí 1. ledna v 19:15KDE: Masarykovo náměstí ve VizovicíchZA KOLIK: zdarmaPROČ PŘIJÍT: První den nového roku přivítají ve Vizovicích tradičním novoročním ohňostrojem na Masarykově náměstí. Ohňostroj začne v 19.15. Novoroční ohňostroj ve Vizovicích.Zdroj: archiv pořadatele

Vánoční výzdoba v Zoo Zlín

KDY: denně od 8:30 do 17 hodin

KDE: Zoo a zámek Zlín-Lešná

ZA KOLIK: základní vstupné 120 korun

PROČ PŘIJÍT: Sváteční procházku v zoo zpestří vánoční světelná výzdoba. Zoo zdobí nejen typické vánoční motivy, ale také světelné siluety exotických zvířat. Uvidíte tak „zářící“ slony, tapíry, nosorožce, rejnoky, tučňáky, klokany, lvy, lachtana, medvěda, supy nebo žirafu.

Areál zoo rozzáří také desítky světelných motivů ve tvaru exotických zvířat. Svítící lvy, slony, klokany, tapíry a mnohé další už jistě znáte. Protože krása světelné výzdoby vynikne až po setmění, od 25. prosince do 1. ledna prodlužuje zahrada otevírací dobu až do 17 hodin.

Zoo Zlín zaplnila zářící zvířata. V zahradě rozsvítili vánoční strom i výzdobu

Výstava Loop – mladí čeští skláři KDY: 22.prosince - 16. února 13-17 hodin

KDE: Galerie Václava Chada, Zámek Zlín

ZA KOLIK: 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Deset českých designérů – absolventů ateliéru Sklo Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, představí svou tvorbu na společné výstavě LOOP ve výstavních sálech Hedvika Galerie Václava Chada.LOOP, název výstavy, je odkazem na cyklení, opakování se a nového začínání, které je zároveň principem vzdělávání na vysoké škole. Ambicí výstavy je prezentace práce vybraných absolventů ateliéru. Ti navazují na své studium a v průběhu let se stali osobitými autory ve světě současného umění a designu. Pestrost a různorodost přístupů, která je přirozeností ateliéru, se v jejich práci rozvinula do nečekaných vizuálních zážitků.

Retro výstava vánočních ozdob

KDY: 1. prosince – 14. ledna 8-16 hodin

KDE: Městské muzeum a informační centrum Brumov-Bylnice

ZA KOLIK: 50 korun (snížené vstupné 30, rodinné 120 korun)

PROČ PŘIJÍT: Přes 600 vánočních ozdob, betlémy, historické vánoční kolekce, salonky, stromečky,.. to vše a ještě více si můžete prohlédnout v přízemí městského muzea a infocentra při "Retro výstavě vánočních ozdob a dekorací". Součástí výstavy jsou také rukodělné dílničky, kde si můžete vyrobit svoji vlastní slaměnou nebo macramé ozdobu na stromeček a vytvořit vlastní vánoční pohlednici.

Ve II. patře Městského muzea si mimo jiné můžete v nové městské galerii prohlédnout výstavu fotografií: Od adventu po fašanky. Výstava přibližuje největší milníky zimního období – advent, obchůzku tajemných bytostí Lucií, dobu vánoční, svátek Tří králů a masopust. V relativně krátkém časovém úseku zhruba tří měsíců se tak vystřídají období pokání, veselí, pokory a času příprav na 40 denní půst.

KROMĚŘÍŽSKO

Silvestr v Kroměříži KDY: neděle 31. prosince od 18 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Ukončení roku 2023 si mohou obyvatelé Kroměříže užít společně pod širým nebem. Na Hanáckém náměstí se uskuteční v neděli 31. prosince od 18. hodiny již tradiční silvestrovské rozloučení se starým rokem 2023 a symbolické vítání toho nového. Program zahájí v 18 hodin první část koncertu kapely Expo & Pension rock. V 18.45 přijde na řadu přání starosty Tomáše Opatrného do nového roku a ohňostroj, který světly a barvami potěší malé i velké a rozzáří nebe nad městem. Po něm bude pokračovat hudební program kapely Expo & Pension rock. Pro návštěvníky bude připravené občerstvení včetně horkých nápojů na zahřátí. Vstup na akci, kterou připravuje Dům kultury v Kroměříži, je zdarma. Silvestr v Kroměříži.Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Novoroční ohňostroj v Bystřici pod Hostýnem

KDY: pondělí 1. ledna v 18 hodin

KDE: Masarykovo náměstí v Bystřici pod Hostýnem

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční novoroční ohňostroj se uskuteční v pondělí 1. ledna v 18 hodin na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem.

Novoroční ohňostroj v Bystřici pod Hostýnem.Zdroj: Město Bystřice pod Hostýnem

Silvestrovské promítání v Hulíně KDY: neděle 31. prosince od 16:30

KDE: Letní kino v Hulíně

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Tradiční silvestrovské promítání v letním kině se uskuteční i letos v Hulíně. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na promítání pohádek a grotesek. Akce začne v 16:30. Tradiční ohňostroj je pak v plánu o hodinu později – v 17:30. Silvestrovské promítání v Hulíně.Zdroj: Městské kulturní centrum Hulín

Gulášpárty

KDY: neděle 31. prosince od 17 hodin

KDE: před radnicí v Koryčanech

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Koryčany se tradičně rozloučí s rokem 2023 a přivítají rok nový rok na guláš párty před radnicí.

Gulášpárty v Koryčanech na Kroměřížsku.Zdroj: Město Koryčany

Kluziště na Hanáckém náměstí KDY: denně od 9 do 20 hodin (na silvestra od 9 do 18 hodin)

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: 10 korun PROČ PŘIJÍT: Kroměřížané si i letos mohou zabruslit pod širým nebem. Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí je otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Na 14:00 až 14:30 a na 17:00 až 17:30 je vždy plánována úprava ledové plochy. Podobně jako v minulých letech je u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Pokud bude příznivé počasí, bude podle radnice kluziště otevřené až do konce února 2024. Zdroj: Dominik Pohludka Mobilní kluziště na Hanáckém náměstí Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Plavecký bazén v Kroměříži

KDY: uvedeno níže

KDE: Kroměříž, Obvodová

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Kdo chce prožít vánoční svátky aktivně, může si vyrazit zaplavat do bazénu v Kroměříži. V ceně základního vstupného je hodina plavání plus patnáct minut na převlečení. V sobotu je bazén otevřen veřejnosti od 11 do 20 hodin. Zaplavat si mohou lidé také na silvestra, kdy bude bazén v provozu od 10 do 14 hodin. Na Nový rok je zavřeno. V úterý 2. ledna bude bazén otevřen od 9 do 21 hodin.

Krytý plavecký bazén v Kroměříži; srpen 2022Zdroj: Deník/Dominik Pohludka