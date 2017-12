Tipy Deníku, kde a jak si užít pátek a první adventní víkend

FOTOGALERIE / Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Snow film fest láká na adrenalin a mrazivé počasí

Kdy: čtvrtek 30. listopadu

Kde: Staré Město

Vyznavači adrenalinových sportům, ale především zimy a mrazivého počasí se mají na co těšit. Společenskokulturní centrum ve Starém Městě bude opět po roce jednou ze zastávek Snow Film Festivalu. Filmy oceněné na na prestižních světových festivalech i zajímavé expediční snímky domácích nadšenců mohou přijít zájemci zhlédnout ve čtvrtek od 17.30 hodin. Na programu jsou čtyři filmy, a to slovenský snímek Obyčajní chlapci o lyžařích, vítězích Evropského skialpinistického poháru, Výstup na Link Sar o tom, jak se se pokoušel Jonathan Griffith čtyři roky zdolat vrchol hory Link Sar v pohoří Karakoram, film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem a zvířetem a konečně Ven(ca) je reportáží z unikátního závodu Yukon Artic trail 2017. Pořadatelé vybrali pro diváky i několik bonusových filmů. Příchozí se tak mohou těšit na Pocit viny o cestě do nitra Grónska, Pohádku Johna Shockleeho a snímek Ski for freedom o Výprava, která má za úkol rozšířit lyžování v Pákistánu. V rámci festivalu bude k vidění výstava autentických prodejních předmětů z galerie TRIBALART.EU.

Dobročinný bazar nabídne punč zdarma

Kdy: pátek 1. prosince, sobota 2. prosince

Kde: Uherské Hradiště

Nakoupit si spoustu pěkných věcí a pomoci tím těm, kteří to potřebují, můžete, pokud navštívíte Dobročinný bazar. Ten v pátek 1. a v sobotu 2. prosince pořádají Dobročinný obchod Naděje a Cafe 21, které sídlí v bývalé jezuistké koleji v Uherském Hradišti. Výtěžek z bazaru bude věnován na pracovní terapie pro lidi s handicapem.

„Lidé si budou moct nakoupit oblečení, šperky, knihy, obrazy, nábytek, kuchyňské vybavení a další poklady. Do každého zakoupeného hrnečku pak dostanou punč zdarma,“ láká na akci Renata Zezulková z neziskové organizace Naděje.

Součástí bazaru, který se uskuteční v pátek od 10 do 18 a v sobotu od 8 do 13 hodin, budou i tvořivé dílny, promítání filmů a koutek pro děti.

V minulém roce se na Dobročinném bazaru, jehož mediálním partnerem je i Slovácký deník, podařilo získat přes 20 tisíc korun. Výtěžek byl věnován na pracovní terapie lidí s mentálním postižením v dílně Naděje v Uherském Hradišti.

Víkend bude na Slovácku plný adventní pohody a jarmarků

Kdy: sobota 2. - neděle 3. prosince

Kde: Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, Hluk, Buchlovice, Babice,Stříbrnice, Huštěnovice

S víkendem se vkrade do vesnic a měst Slovácka advent a s ním doba příprav na Vánoce. Každý bude sobotu a neděli prožívat po svém. Někdo klidněji, třeba při rozsvěcování vánočního stromu, jiný zase hekticky, dejme tomu na jarmarku. Ale nabídka bude pro všechny pestrá.

Bohatý program v Uherském Hradišti již tradičně představí desítky stánků s typickými vánočními pochutinami a možnostmi nákupu. Trhy navíc od soboty 9. prosince nabídnou každý den doprovodný kulturní program.

Velký vánoční strom slavnostně rozsvítí v sobotu v 17 hodin na staroměstském náměstí Velké Moravy. O kulturní program se postará Dolinečka III. Ze střechy kostela sv. Ducha se pak spustí na náměstí Mikuláš se suitou andělů a čertů. Za jejich účasti proběhne ohňostrojová show a v Jezuitském sklepě čeká na děti mikulášská diskotéka. V neděli od 9 do 15 hodin bude na náměstí Velké Moravy probíhat tradiční Staroměstský vánoční jarmark s bohatým kulturním programem.

Na příchod Mikuláše a jeho družiny na náměstí Svobody v Buchlovicích a rozsvícení vánočního stromu s překvapením se mohou v neděli od 16.15 hodin těšit nejen děti, ale i dospělí. Necelé dvě hodiny před příchodem bělovlasého světce bude na náměstí odstartován vánoční jarmark. V kulturním pořadu se představí buchlovické sbory, dětské a dospělácké folklorní soubory a děti ze základní školy a mateřinky.

Vánoční jarmark s nebíčkem, peklíčkem, mikulášskou nadílkou, písničkami a tanečky se uskuteční v neděli od 13.30 v kulturním domě Babice. O hodinu později začne návštěvníky bavit Kalinka, její dívčí sbor a mužský sbor z Kněžpole. Čtvrt hodiny po 16. hodině přijde nadělovat hodným dětem Mikuláš.

V Sušicích zažehnou vánoční strom v nedělním podvečeru. Třicet minut po 16. hodině bude pod ním pět mužský sbor z Kudlovic, dětský pěvecký ansámbl ze Stříbrnic a radost básničkami a písničkami udělají lidem děti ze sušické mateřinky.

U Obecního úřadu v Huštěnovicích se v sobotu v 17 hodin rozsvítí vánoční strom a pro všechny hodné děti tu budou připraveny dárečky, na ty zlobivé si prý čerti nachystali pytle. Dobrovolní zdravotníci z Huštěnovic pozvou děti i dospělé v neděli ve 14 hodin do kulturního domu na tradiční vánoční dílničky. Ty budou spojeny s prodejem drobných dárkových předmětů a ukázkou tvorby vánočních výrobků.

Adventní čas odstartují v neděli od 13 hodin v kunovickém Panském dvoře jarmarkem a dílničkami pro děti. Pro ně bude připravena pohádka Kvak a Žbluňk a v 17 hodin bude při andělském zvonění rozsvícen před radnicí vánoční strom. Nedělní program završí v 19 hodin vánoční koncert s názvem Zvonky dobré zprávy.

Bohatý program města Hluk nabídne už první den v prosinci Vánoční dílničky na základní škole a dva dny na to Adventní dílničky v DDM Hluk. Chybět nebude ani Adventní jarmark s doprovodným programem či tradiční rozsvěcení stromu.

Vánoce opanují o víkendu buchlovický zámek

Kdy: sobota 2. prosince - neděle 3. prosince

Kde: Buchlovice

Pravou mikulášskou a vánoční atmosféru si mohou vychutnat ti, kdo zamíří v sobotu a v neděli od 10 do 15 hodin na prohlídku Státního zámku Buchlovice. Návštěvníci si mohou prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry někdejšího šlechtického sídla.

Průvodcovský výklad v něm bude zaměřen na zvyky a vánoční čarování. Velkým lákadlem pro děti bude sobotní mikulášská nadílka, která se uskuteční mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou. Nutná je ale rezervace předem, a to na e-mailu: buchlovice@npu.cz. Rodiče mohou přinést vlastní dárečky pro své ratolesti, které jim Mikuláš předá. Protože nadílka je určena dětem, z důvodu kapacity sálu mohou doprovod dítěte tvořit pouze dvě dospělé osoby. Pomyslnou tečkou za nedělní prohlídkou působivých interiérů zámku budou koledy a pastorely v podání učitele kyjovské „zušky“ Mário Kudely a jeho žáků.

Předvánoční akce ve Starém Městě vyvrcholí tradičním zpíváním

Kdy: sobota 2. prosince

Kde: Staré Město

Nejprve rozsvěcování stromu a slaňování Mikuláše 2. prosince. Den na to vánoční jarmark a nakonec, předposlední adventní neděli 17. prosince tradiční Vánoční zpívání. Právě zhruba hodinu dlouhým představením v prostorech Společensky kulturního centra ve Starém Městě (budova bývalé sokolovny) se završí předvánoční nadílka akcí, kterou letos nabízí Staré Město.

„Jedná se o takové uvedení vánočního času a atmosféry do našeho města. Převážně budou vystupovat děti a po absolvování programu pak dostanou jako odměnu nějaké pamlsky,“ sdělil místostarosta Starého Města Martin Zábranský.

K vidění tak bude například balet, ale i přednes básniček od žáků tamní základní umělecké školy, za folklor se pak představí Dolinečka. To vše bude k vidění třicet minut po druhé hodině odpolední.

Adventní večer Marie Zelené bude opět rozdávat radost

Kdy: 3. prosince

Kde: Ostrožská Nová Ves

Udělat radost všem lidem, seniorům a zdravotně postiženým v předvánočním čase, se bude již po desáté snažit módní návrhářka Marie Zelená svou akcí Adventní módní a umělecký večer. „Pokud víte o nějakém seniorovi či handicapovaném člověku, přiveďte ho sebou na odpolední představení, aby nebyl v tomto čase sám. Programem chceme diváky pohladit po duši,“ řekla organizátorka večera Marie Zelená. Kromě ní své kolekce představí další tři módní návrháři, včetně desetiletého Vlastimila Basovníka z Uherského Hradiště. Celým večerem bude provázet herec a moderátor Jan Čenský. Na pódiu vystoupí i herci Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej. „Dalším významným hostem bude spisovatel a publicista Michal Viewegh, který si pro diváky připravil autorské čtení. Já osobně se na něj velmi těším,“ prozradila návrhářka. Radost z akce budou mít i nejmenší pacienti. Zástupci blízkých nemocnic pro ně dostanou přibližně sedmdesát veselých obrázkových zástěrek a dva a půl tisíce omalovánek. Adventní večer se uskuteční 3. prosince ve sportovní hale v Ostrožské Nové Vsi. Večerní představení začíná v 18 hodin, odpolední ve 14 hodin.

Uherský Ostroh pořádá výstavu k osmdesátinám výtvarníka Zdeňka Hudečka

Kdy: neděle 3. prosince

Kde: Uherský Ostroh

Retrospektivní výstavu, která představí průřez celoživotní tvorbou připravuje Uherský Ostroh k životnímu jubileu výtvarníka a grafika Zdeňka Hudečka. Ten v lednu 2018 oslaví 80 let.

Vernisáž jeho velkolepě připravované výstavy se uskuteční v neděli 3. prosince v 16.00 v Zámecké galerii na zámku v Uherském Ostrohu, kde budou malířova nejlepší díla vystavena až do neděle 21. ledna 2018.

Celou vernisáží bude přítomné provázet Dáda Klementová, jejíž zhudebněné verše básníků Jana Skácela a Milana Rúfuse zazní ve stejný den také na připravovaném koncertu. Ten bude navazovat na program vernisáže a začne v 18.00 v koncertním sále na ostrožském zámku. Zdeněk Hudeček se orientuje především do imaginárních poloh snů a představ, známé jsou i jeho obrazy s folklorní tematikou.