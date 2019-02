Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Na kole dětem na Slovácku

Kdy: pátek 9. června

Kde: areál Jízdy králů v Kunovicích

Devátá etapa veřejné cyklotour na podporu onkologicky nemocných dětí Na kole dětem se dnes zastaví v Kunovicích. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem na vysokém kole přijede do tamního areálu jízdy králů v 10.00 hodin. Odtud bude pokračovat dále do Bzence a etapu ve čtvrtek ukončí v Mikulově. Poslední část pak zavede účastníky akce do Rouchovan na jihu Moravy. Cyklisté do osmého ročníku akce vyjeli 31. května z Ústí nad Labem a celkově najeli více než tisíc dvě stě kilometrů.

Noc kostelů

Kdy: pátek 9. června od 18.00-24.00 hodin

Kde: Slovácko

Osmnáct kostelů, kaplí a modliteben na Slovácko bude v pátek od 18 hodin až do půlnoci zdarma otevřeno pro věřící návštěvníky, ale i ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji.

Vinetůůů! Roberta Bellana má premiéru ve Hvězdě

Kdy: neděle 11. června

Kde: kino Hvězda v Uh. Hradišti

Premiéra příběhu o statečném náčelníkovi Apačů Vinnetouovi a jeho bílém bratru Old Shatterhandovi čeká na návštěvníky kina Hvězda v neděli 11. června od 19.00 hodin. Novinka nese název Vinetůůů! Všech rolí, ať ženských či mužských, se ujali herci Slováckého divadla, již společně vytvořili i Divadlo Pecka. V hlavní roli diváci uvidí Jiřího Hejcmana a Martina Hudce. Divadelní komedii na motivy knih Karla Maye a filmů Haralda Reinla napsal a zrežíroval Robert Bellan, autor diváckých hitů, jako jsou Rychlé šípy nebo Normální debil. Nadsázka a humor při zachování odkazu Karla Maye jsou pozvánkou pro všechny příznivce romantiky Divokého západu i dobré zábavy. Pokud někdo nestihne premiéru, může si na představení zajít 7. července do Amfíku Bukovina v Popovicích, a to od 20.30 hodin.

42. ročník ekologického festivalu TSTTT

Kdy: čtvrtek 8. června - neděle 11. června

Kde: Uherské Hradiště

Výstava kaktusů neoficiálně ve čtvrtek zahájila už 42. ročník mezinárodního ekologického festivalu Týká se to také tebe (TSTTT) v Uherském Hradišti. Ten potrvá do neděle a skončí galavečerem v Redutě v Uherském Hradišti.

Zahrady se otevřenou veřejnosti

Projekt s názvem Víkend otevřených zahrad se v minulých letech setkal v zámeckém parku v Buchlovicích a v bývalých klášterních zahradách na Velehradě s velkým ohlasem.

V sobotu a v neděli tak mohou návštěvníci Buchlovic poznávat novým způsobem zámecký park. Komentované prohlídky v něm budou probíhat vždy v 11 a ve 14 hodin. Osmnáctihektarovou zámeckou zahradou bude zájemce provázet zahradní architektka Martina Zimermannová.

O víkendu se do akce zapojí už počtvrté velehradská farnost. Klášterní zahrady tam ožijí nejen komentovanými prohlídkami, které budou začínat u Opatského domu za bazilikou, ale také prezentací velehradských questů, hledačkami, šifrovačkami, poznávacím koutkem ČSOP Pantoflíček a Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty či divadelním představením Včelí medvídci zpívají.

Přístupná bude veřejnosti sala terrena – Zimní sál. Vstup do velehradských klášterních zahrad nebude zpoplatněn. Akce se zrodila ve Velké Británii a v roce 2010 dorazila i do Česka.

Děti do 10 let si vyzpívají titul Zpěváček Slovácka

Kdy: neděle 11. května

Kde: Klub sportu a kultury ve Vlčnově

Nejmenší zpěváčci se utkají o titul v neděli ve Vlčnově. V tamním Klubu sportu a kultury se od 15 hodin koná oblastní finále soutěže v lidovém zpěvu Zpěváček Slovácka. Soutěžit budou děti do 10 let z Uherskohradišťska a Uherskobrodska, ale třeba i z Kyjovska, Horňácka nebo Mikulovska či Zlínska. „Zazpívej, slavíčku je až pro děti starší 10 let, chtěl jsem dát šanci i těm mladším, ať se učí soutěžit odmalička," prozradil pořadatel Antonín Vrba. Dodal, že se do klání přihlásilo 38 dětí. O hudební doprovod se postarají Cimbálová muzika Matěje Kůrečky a Olšava s primášem Tomášem Zubrem. V rámci programu vystoupí dětský folklorní soubor Čerešničky. Letos se akce uskuteční ve Vlčnově, ale příští rok se přesune do jiné obce. „Nechtěl jsem, aby se Zpěváček konal na jednom místě. Děti by měly poznávat i jiné regiony," doplnil Antonín Vrba.

Komentovaná prohlídka Návratu na Moravu

Kdy: neděle 11. června

Kde: Galerie Slováckého muzea Uh. Hradiště

Výstavu Návrat na Moravu malíře Františka Karla Foltýna si mohou v neděli projít zájemci i s komentářem. S kurátorkou Marií Martykánovou si vyjdou návštěvníci projít expozici ve 14 hodin v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Marie Martykánová vás přiměje hledat v jeho obrazech mnoho skrytých zvláštností, symbolů a nadčasových poselství.

Bílokarpatské slavnosti

Kdy: pátek 9. června, sobota 10. června

Kde: Uherský Brod.

V pátek zahraje Voxel, Martin Harich, v sobotu jarmark lidových tvůrců, zahraje Petr Bende, scénka z historie Brodu

Hradišťské chodníčky

Kdy: sobota 10. června od 8.30 hodin

Kde: Uherské Hradiště, nákupní středisko Dukla

12. ročník turistické akce, 7 km

Sraz vousáčů

Kdy: sobota 10. června od 14.00 hodin

Kde: Zašívárna U Osla ve Starém Městě

Ukázky kickboxu, živá hudba, soutěže vousáčů

Nabídka ze sousedního regionu

Den otevřených dveří DSZO

Kdy: sobota 10. června 9.00 - 16.00 hodin

Kde: Dopravní společnost Zlín Otrokovice



Nově zrekonstruovaná historická vlečka Jelcz a nasazení unikátního prototypu trolejbusu Škoda T 11 z Technického muzea v Brně to budou asi dvě největší lákadla letošního dne otevřených dveří (DOD) Dopravní společnosti Zlín Otrokovice (DSZO). Uskuteční se už tuto sobotu od 9 do 16 hodin. Zvláštní linka, na které budou jezdit historické autobusy a trolejbusy, bude po celý den spojovat v půlhodinových intervalech vozovnu DSZO s točnou Sportovní hala.

„Druhá zvláštní autobusová linka bude vyjíždět z vozovny a zaveze účastníky DOD až ke Státnímu okresnímu archivu na zámku Klečůvka. Tam bude probíhat den otevřených dveří archivu a rovněž oslavy 25. výročí vzniku Městské policie Zlín," zmínil mluvčí DSZO Vojtěch Cekota. V areálu klečůvského zámku se budou moci návštěvníci od 10 do 17 hodin seznámit jak s minulostí, tak i současností městského bezpečnostního sboru. Městská policie také připravila v areálu klečůvského zámku bohatý doprovodný program.

Autobusy DSZO budou zastavovat rovněž u sídla Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje v Přílucké ulici a v Želechovicích nad Dřevnicí; poslední spoj z Klečůvky bude odjíždět až v 17 hodin, kdy skončí program v archivu a zámeckém parku. Doprava oběma zvláštními linkami bude pro cestující bezplatná.

„Asi největší atrakcí letošního již 14. ročníku bude představení naší nově zrekonstruované vlečky Jelcz PO 1E. Pracovníci údržby vozidel ji s velkou pečlivostí dávali dohromady více než dva roky. Dostala červený nátěr a je přednostně určena k vytvoření jízdní soupravy s historickým trolejbusem Škoda 9 Tr," uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zájem dopravních fanoušků zřejmě vyvolá i plánované nasazení historického trolejbusu Škoda T 11 ze sbírky Technického muzea v Brně. „Koncem šedesátých let bylo vyrobeno jen několik málo kusů tohoto typu trolejbusu. Do Zlína byl tento historický trolejbus zapůjčen v minulosti zatím jen jednou při dni otevřených dveří a slavnostním zahajování provozu na nové trolejbusové trati na sídliště Jižní Svahy na konci května 1989," připomněl mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

V areálu vozového depa čeká návštěvníky pestrý program. Patří do něj prohlídka dispečinku, vozidel, dílen, technického zázemí, průjezd myčkou, ale také hry a soutěže pro děti, občerstvení i nafukovací balonky.

Den otevřených dveří DSZO spolu se dnem otevřených dveří v archivu na Klečůvce a s oslavou jubilea Městské policie Zlín mohou nabídnout účastníkům zajímavý program téměř na celý sobotní den.