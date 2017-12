Tipy Deníku, kde a jak si užít třetí adventní víkend

FOTOGALERIE / Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin

Vrcholem Adventních trhů bude ohňostroj a Miro Šmajda

Kdy: od středy 13. prosince

Kde: Uherský Brod

Zaposlouchat se do tónu folkloru, filmových písní nebo folkrocku se svařákem v ruce mohou od středy obyvatelé Uherského Brodu. Ve středu 13. prosince tam totiž začínají třídenní Adventní trhy na Masarykově náměstí. Středa bude věnovaná čertovsko-vánoční show bratrů Chabičovských a vystoupení kapely Street69. Ve čtvrtek je na brodském náměstí vystřídají muzikálové a filmový hity v podání divadla Slunečnice a ze Zlína přijede zazpívat bluegrassová skupina Podjezd. V pátek vše vyvrcholí vystoupením Huménečka, Megafonu a slovenského zpěváka Miro Šmajdy. Na úplný závěr se návštěvníci mohou těšit na ohňostroj. Kulturní program začíná vždy v 16.00, prodejní trhy, kde je možné si pořídit dekorace, vánoční zboží a různé pochutiny, jsou otevřené už od 8.00 hodin.

Rockově upravené koledy budou znít nádvořím galerie

Kdy:pátek 15. listopadu

Kde: Uherské Hradiště

Na nádvoří Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště v Otakarově ulici se v pátek sejde rok s rokem, ale i s rockem. U rozzářeného vánočního stromku se tam uskuteční 22. ročník rockového koledování, tentokrát s Janem Gajdošíkem a sborem R. O. C. K. Baby (Rockově Odvázané Celé Krásné Baby). Zmíněný pěvecký ansámbl, který úspěšně stoupá k rockovému nebi, se na galerijním nádvoří představí v adventním čase už třetím rokem. A s ním učitel ZUŠ Uherské Hradiště a korepetitor Jan Gajdošík, který srší neuvěřitelnou energií, neustále pochodujíc a zpívajíc před pěveckým sborem. Vstup na rockové koledování bude volný. Zpívání může překazit jenom nepříznivé počasí.

Mysteriózní příběh Anička z Kopaníc zahrají v Muzeu J. A. Komenského

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Uherský Brod

Neobyčejný folklorní pořad připravilo pro své návštěvníky Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. Z autorského počinu jeho pracovníka a vedoucího folklorních souborů na Březové, Roberta Provodovského, vzniklo scénické vyprávění inspirované skutečností, zarámované lidovými zpěvy koled. Představení Anička z Kopaníc se opírá o zápis a svědecké vyprávění obyvatel příhraniční obce Březová. „V tomto jednom z nejodlehlejších koutů naší vlasti se odehrál příběh s mystickými prvky, o nichž rodilí svědci tvrdí, že byly reálné a že došlo k jinak nevysvětlitelným úkazům. O co přesně šlo, napoví až scénické zpracování vyprávění, které bychom s odstupem času mohli pojmenovat jako lidovou pověst,“ informoval Aleš Kapsa z Muzea J. A. Komenského.

Autorem scénáře tohoto původně ústně tradovaného vyprávění je vedoucí folklorních souborů, místní rodák a znalec poměrů, muzejní pracovník, fotograf a videodokumentátor. „Do vystoupení zapojil řadu souborů, účinkujících a muzikantů, herců i techniky, kterou měl k dispozici přímo na Březové a v jejím okolí. Chtěl tak zcela originálním způsobem přiblížit kouzlo Vánoc, které nás vždy dokáže překvapit,“ dodal Aleš Kapsa.

Představení se bude konat v barokním sloupovém sále Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě v sobotu 16. prosince od 16 hodin.

Konec roku přivítají v Drslavicích výstavou a zpíváním

Kdy: pátek 29. prosince a sobota 30. prosince

Kde: Drslavice

Konec roku oslaví v Drslavicích výstavou, zpíváním a samozřejmě i tradičním setkáním na Pepčíně. Nejen milovníky kávy zve vedení obce na výstavu Když zavoní káva. Ta bude k vidění 29. a 30. prosince v suterénu Obecního domu.

"Prosíme, aby nám obyvatelé Drslavic, ale i lidé z okolních obcí půjčili mlýnky na kávu všech typů, zajímavé nádobí, keramiku, porcelán, zkrátka vše spojené s kávou. Věci přinést do 22. prosince," vyzval starosta Drslavic Rostislav Mihel. Výstava bude otevřená v pátek 29. prosince od 15 do 18 hodin a v sobotu od pak mezi 14. a 15. hodinou.

Přibližně od 16 do 19 hodin se návštěvníci expozice mohou těšit na prezentaci, ukázku pražení kávy a ochutnávku. Kromě výstavy si mohou zájemci v sobotu 30. prosince přijít zazpívat ke kapličce. Akce začne v 15 hodin a vystoupí na ní děti z MŠ a školní družiny, schola Hradčovice, mužský sbor z Hradčovic a Vlčnovské búdové umělkyně.

Poslední den v roce se nejen obyvatelé Drslavic, ale i Vlčnova, Hradčovic a dalších obcí střetávají na místě, kde v minulosti stál zámek Pepčín. Bude tak tomu i letos, a to v 11 hodin. V pravé poledne si pak všichni příchozí zazpívají společně hymnu.

Adventní koncert Uherskohradišťské nemocnice.

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Uherské Hradiště

Cimbálová muzika Cifra s pěveckým sborem VIVA LA MUSICA se představí na benefičním Adventním koncertu Uherskohradišťské nemocnice, který se uskuteční v sobotu 16. prosince v 16 hodin v kostele sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Koncertem provede herec Jan Přeučil. „Uherské Hradiště mám velice rád, zvláště si pamatuji úžasnou atmosféru Slováckých slavností vína a otevřených památek, také Slovácké divadlo a jeho skvělé inscenace. S mojí ženou Evičkou se k vám vždycky těšíme,“ uvedl známý herec.

Vstupné na koncert, který se uskuteční v rámci projektu Rok srdce, je dobrovolné, výtěžek využije interní oddělení Uherskohradišťské nemocnice na modernizaci přístrojů.

Skautský Vanoláš bude plný her a zábavy

Kdy: sobota 16. prosince

Kde: Tupesy

Český Junák, oddíl Tupesy, uspořádá v sobotu 16. prsince od 14 do 17 hodin tělocvičně základní školy už jednadvacátý ročník zábavné akce s názvem Vanoláš. Ta se tradičně koná v období mezi svátkem sv. Mikuláše a Vánocemi. „Název Vanoláš vymyslel v devadesátých letech 20. století nestor hradišťských skautů Fera Petlán. Nejprve si jej ve formě her a soutěží vyzkoušel jeden z hradišťských oddílů, teprve pak jsme jej začali uplatňovat v našem skautském oddíle,“ přiblížil tradiční předvánoční akci Oldřich Vávra, vedoucí skautského oddílu a starosta Tupes. Připomenul, že návštěvníci Vanoláše by si měl vzít s sebou přezůvky, kluci a holky navíc ještě drobný dárek, kterým pod stromečkem obdarují svého kamaráda nebo kamarádku.

Uherský Brod bude hostit špičkový halový turnaj ve fotbale žen a dívek

Kdy: sobota 16. a neděle 17. prosince

Kde: Uherský Brod

Jubilejní desátý ročník Vánočního turnaje ve fotbale žen a dívek, který se uskuteční o víkendu ve sportovní hale v Uherském Brodě a v tělocvičně ZŠ Na Výsluní, se zapíše svou velikostí do historie. „O turnaj byl ze strany klubů obrovský zájem. Během dvou dnů s v Uherském Brodě představí devětadvacet ženských týmů, což řadí turnaj mezi největší v Evropě. Je to v desetileté historii turnaje rekord,“ uvedl Petr Zpěvák, sekretář žen ČSK Uherský Brod.

Turnaj má skvělé obsazení a nechybí v něm celá česká a slovenská špička. Velmi zajímavá bude konfrontace ryze fotbalových týmů s těmi futsalovými.

„Prvenství na turnaji obhajují prvoligové fotbalistky Žiliny, na paty jim jistě bude šlapat tým Slavia Sokol Vysočany, několikanásobný mistr republiky ve futsale. V jeho středu se představí Petra Divišová, dvojnásobná držitelka titulu Fotbalistka roku, která je navíc pravidelnou účastnící ženské Ligy mistrů a nechybí ani v české reprezentaci," dodal Petr Zpěvák.

Pro pořádající ČSK Uherský Brod je tento turnaj svátkem a odměnou za celoroční práci.

„Nasadíme dva výběry a nechceme být jen do počtu. Na turnaj se těšíme už kvůli tomu, že narazíme také na pražskou Spartu. Je to pro nás výzva, v hale se navíc výkonnostní rozdíly snižují, takže nehážeme předem flintu do žita," uvedl brodský kouč Lumír Petrka.

V sobotu 16. prosince od 8 hodin se všichni účastníci turnaje představí ve sportovní hale Spartaku Uherský Brod. V neděli se pak rozdělí na dvě poloviny. Čtrnáct nejlepších týmů pokračuje ve sportovní hale, zápasy o 15.-29. místo se uskuteční v tělocvičně ZŠ Na Výsluní.

Přehled účastníků:

Skupina A: AC Sparta Praha (rudý tým), AS Trenčín, FK Lužkovice.

Skupina B: 1.FC Slovácko jun., Spartak Myjava, FC Nesyt Hodonín, ČSK Uh. Brod (modrý tým).

Skupina C: FC Baník Ostrava fotbal, Spartak Trnava, FK Štramberk, MFK Topoľčany.

Skupina D: FC Baník Ostrava futsal, Nástěnky Brno, ŠKF VIX Žilina, ŠK Vrakuňa Bratislava.

Skupina E: Slavia Sokol Vysočany, FC ViOn Zlaté Moravce, FK Slovan Duslo Šaľa, SK Viktorie Chlebičov.

Skupina F: AC Sparta Praha (žlutý tým), Spartak Myjava jun., 1. FC Tatran Prešov, FC Petržalka.

Skupina G: ŠK Svätý Jur, TJ Lokomotíva Košice, Spartak Valašské Klobouky, FC Vsetín, Draci Brno.

