Tipy Deníku, kde a jak si užít druhý adventní víkend

Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Milánská La Scalla i vzpomínky na Jana Třísku

Kdy: čtvrtek 7. 12.

Kde: Uherské Hradiště

Zahajovací večer z milánské opery si budou moct vychutnat všichni milovníci tohoto žánru. All’Opera se totiž bude ve čtvrtek od 18.00 živě přenášet rovnou z Milána do kin po celé Evropě, jedním z nich bude i kino Hvězda v Uherském Hradišti. Diva 21. století Anna Netrebko se představí po boku svého manžela, Yusifa Eyvazova v kousku nazvaném Andrea Chénier.

To ale není jediná čtvrteční událost v hradišťském kině. Vyznavači kinematografie tam mohou zamířit už v 16 hodin, aby si připomněli nedávno zesnulého herce Jana Třísku. V komponovaném programu nazvaném Za Janem Třískou s Pavlem Taussigem se návštěvníci mohou těšit na povídku Mistr a dvacátý učedník z filmu Pět z milionu a dokument Úsměvy českého filmu s Janem Třískou. Celým pořadem provede, jak název napovídá, historik Pavel Taussig.

Vládci noci obsadí potemnělé Slovácké muzeum

Kdy: čtvrtek 7. prosince

Kde: Uherské Hradiště

Jak se orientují ve tmě, jak mohou vidět svou potravu? Na tyto a další otázky související s nočními živočichy poskytne odpovědi výstava o nočním životě zvířat Vládci noci. Velký sál zaplnila téměř stovkou preparátů zvířat zasazených do různorodých prostředí a situací odehrávajících se v noci.

Aby návštěvníci něco viděli, musí si zapnout zapůjčené baterky, protože celý prostor je ponořen do téměř dokonalé tmy. „Návštěvník tak sám objevuje, co se ve tmě skrývá. Postupně se dostane do různých koutů lesa, k lidskému obydlí, na dvůr statku, na louku a také k mokřadu,“ popisuje Pavel Portl, kurátor a historik Slováckého muzea.

K vidění budou hlodavci, ptáci, ale i rozměrově větší zvířata, jako je rys ostrovid, srnec obecný či prase divoké.

„Nabízíme pohled na velké spektrum zvířat od malých krtonožek až po srnce. Samozřejmě nemůžou chybět lišky, kuny, ježci, sovy nebo netopýři, ale jsou tu i méně známá zvířata jako třesavka, kvapník, plch a mnohé další,“ vypočítal autor výstavy.

Její kouzlo dokonale dokreslí zvukové efekty nočního lesa, návštěvníci také zjistí zajímavosti ze života zvířat – třeba kolik bodlin má ježek, kolik kilogramů dokáže sníst hladový vlk nebo jakou rychlostí může létat netopýr.

Výstava původně vznikla v Českém Těšíně, kde ji Pavel Portl navštívil. „Okamžitě jsem věděl, že ji chci dostat do Slováckého muzea. Je zábavná, trochu strašidelná a vizuálně originálně řešená. Navíc poslední výstava s přírodní tematikou se u nás uskutečnila před více než dvaceti lety, a proto si ji návštěvníci jistě zaslouží,“ doplnil historik.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince v 17 hodin, výstava bude možné zhlédnout do 4. března 2018.

K výstavě Vládci noci navíc ve Slováckém muzeu připravili pro děti dobrodružný výukový program Svět nočních zvířat, který vedle samotné prohlídky výstavy nabídne i tvořivé a vědomostní aktivity. Program je připraven pro děti z mateřských škol a žáky prvního i druhého stupně ZŠ.

Vánoční výstava v Dolním Němčí

Kdy: sobota 9. a neděle 10. 12

Kde: Dolní Němčí

Vyrobit si gelovou svíčku, připravit papírové přáníčko nebo prohlédnout si výtvarné práce žáků mohou návštěvníci Základní školy a Základní umělecké školy v Dolním Němčí. V sobotu 9. a v neděli 10. prosince mohou navštívit čtyřiadvacátý ročník Vánoční výstavy, na kterou si žáci umělecké školy připravili bohatý kulturní program. V obou dnech mezi 14 a 19 hodinou vystoupí členové taneční a hudební třídy, příchozí se mohou těšit i na divadelní představení a zpívání koled.

Zapojit se také mohou do výtvarných dílen, kde si návštěvníci mohou vyrobit dřevěné vánoční dekorace, keramické pokladničky nebo si vyzkoušet odlévání čokolády. Místní žáci si připravili také výtvarnou a ekologickou výstavu. Zájemci mají možnost zažít kulturní zážitek už den před výstavou. Od 17 hodin na stejném místě oslaví dvacáté výročí založení základní umělecké školy její žáci bohatým programem.

Ježíškova dílna v Klubu kultury

Kdy: sobota 9. prosince

Kde: Uherské Hradiště

Vánoční náladou bude od druhé prosincové soboty do pondělí dýchat Klub kultury Uherské Hradiště. Dům dětí a mládeže (DDM) Šikula připravil pro děti, které rády něco kutí, už 19. ročník Ježíškovy dílny. Otevřeno bude v sobotu od 13 do 17 hodin, v neděli od 10 do 17 hodin, v pondělí od 8 do 13 hodin. Na pondělní návštěvu Ježíškovy dílny je potřeba se předem přihlásit na telefonu 605 203 064 nebo na e-mailem. Děti se mohou zapojit do soutěže s názvem Nejkrásnější dopis pro Ježíška, která bude vyhodnocena 13. února.

Nedakoňské srnky oslaví v sobotu desáté narozeniny

Kdy: sobota 9. prosince

Kde: Nedakonice

Jak ten čas letí, povzdychne si v sobotu v kulturním domě Nedakonice nejedna z patnácti členek ženského pěveckého sboru Nedakoňské srnky, jehož rodný list se začal psát v prosinci roku 2007. Ve zmíněném měsíci už měly zpěvačky premiérové vystoupení, a to při rozsvěcování vánočního stromu v obci.

K oslavě svých desátých narozenin uspořádají v sobotu v 16 hodin Nedakoňské srnky za podpory obce

pořad s názvem Pod peřinou. „A proč pod ní? Protože pod peřinou, když člověk nemůže spát, přemýšlí. Na mysl se mu vtírají různé myšlenky, písničky, pásma, choreografie a podobně,“ přiznala s úsměvem vedoucí pěveckého ansámblu Jarmila Sošková. Netajila se tím, že peřiny na pódiu kulturního domu rozhodně chybět nebudou.

Na narozeninové oslavě budou s Nedakoňskými srnkami zpívat Děcka z Nedakonic, ženské pěvecké sbory Výběr z bobulí z Valtic a Dolních Dunajovic, Drmolice z Polešovic, Bzenecké drmolice, ale jen jediný mužský sbor, a to nedakonický. „Ten dokonce kvůli jubileu našeho sboru zrušil letos tradiční Mikulášské zpívání,“ pochválila vstřícnost mužského sboru Jarmila Sošková. Narozeninový program bude doprovázet cimbálová muzika Falešnica, po jeho skončení bude beseda u cimbálu.

Kunovice dostanou nový symbol Vánoc

Kdy: neděle 10. prosince

Kde: Kunovice

Na nový symbol Vánoc, koncerty, zpívání u Vánočního stromu a nejrůznější vystoupení se mohou během adventního období těšit obyvatelé Kunovic.

Jedna z klíčových událostí se odehraje o druhé adventní neděli 10. prosince v Areálu Jízdy králů, kde bude v 16.30 hodin veřejnosti představen a rozsvícen zbrusu nový kunovický symbol Vánoc, dřevěné sousoší Svatá rodina. „Vzniklo letos v létě v rámci řezbářského sympózia, které je součástí programu festivalu Kunovské léto. Autory jsou řezbáři Ladislav Sedláček z Modré a Martin Bořuta Podkopné Lhoty,“ přiblížil za město Kunovice Zdeněk Kučera.

Následně se v klubovně areálu uskuteční první setkání jezdců Jízdy králů Kunovice 2018.

Následně se pozornost přesune do kostele sv. Petra a Pavla, kde od 19 hodin na druhém adventním koncertu vystoupí Slovácký komorní orchestr s Jiřím Pospíchalem, Schola Kunovice a žáci kunovické pobočky Základní umělecké školy Uherské Hradiště.

Kunovická ZUŠka se představí se svým programem ZUŠka vánoční v úterý 12. prosince od 18 hodin ve společenském sále Panského dvora.

Tečku za letošním kulturním adventem v Kunovicích pak udělá tradiční Zpívání u vánočního stromu. Bude se konat v neděli 17. prosince 2017 od 17 hodin na nádvoří Panského dvora. V jeho průběhu zazpívají a zahrají dětské i dospělé folklorní soubory a muziky z Kunovic, žáci ZUŠ Kunovice, sbor učitelů kunovických základních škol a kapela Pool.

