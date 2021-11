Vloni jste kvůli epidemii covid-19 výstavu zrušili v jarním i podzimním termínu, letos čísla nově nakažených opět rostou, nemáte obavy z případného opětovného zrušení akce?

Samozřejmě obavy jsou na místě, ta situace není příjemná, ale pevně věříme, že všechna opatření, která jsme přijali, budou limitující pro to, aby se výstava Tichá vína uskutečnila. Z pohledu pořadatelského věříme, že to vyjde, protože se těší jak návštěvníci, tak i vinařství.

Musí se návštěvníci něčím prokázat při vstupu na výstavu?

My samozřejmě respektujeme veškerá vládní nařízení i nařízení hygienických stanic. Momentálně je to tak, že každý, nejen účastník, ale i personál, by se měl prokázat nějakou svojí bezinfekčností. V současné chvíli platí být buď očkovaný, nebo mít platný test.

Letos má výstava prezentovat 13 vinařství, půjde jen o tuzemská vinařství, nebo se návštěvníci mohou těšit i na zahraniční?

Naším cílem bylo dovézt do srdce Slovácka i milovníků vín tu nejlepší kvalitu, která v současné době je, nejen v našich zeměpisných šířkách, ale částečně i za kopečky, takže v letošním roce by se nám měla zúčastnit i tři vinařství ze Slovenska.

Mohl byste vypíchnout, jaké vinné odrůdy budou k ochutnání, případně kterých ročníků a přívlastků?

Kromě tradičních odrůd, které jsou všeobecně známé, jako je Muškát moravský, Rulandské bílé nebo třeba Pálava, budeme mít zastoupení prostřednictvím jednotlivých vinařství i v podobě ne zcela běžných vín. O to víc je lákavé takový vzorek zkusit ochutnat a také se o takovém vínu něco dozvědět. Takže můžu jmenovat Cabernet Cortis, Muškát žlutý, Děvín, Skalický Jantár, anebo víno s názvem Dunaj.

Je na akci doporučený dress code?

Tato výstava je připravena exkluzivně, společensky, což znamená, že bychom byli rádi, kdyby návštěvníci respektovali tu základní ideu společenského večera a užili si to, jakoby šli do divadla nebo jakoby šli na ples. Dres kód bude společenský.

Které hudební těleso se bude starat o hudební podkres výstavy?

Krásně korespondovat jak s vinařstvími, tak i s prostorami Reduty bude vážná hudba - Trio Con Amore…

Jakým způsobem si návštěvníci budou moct jednotlivé vzorky kupovat?

Každý návštěvník obdrží u vstupu katalog s ceníkem jednotlivých vzorků, který ale není v korunách, nýbrž v takzvaných žetonech, přímo dělaných na míru pro tuto degustaci. Na centrální pokladně si pak rozmění peníze na žetony. Jednotlivé vzorky mají svoji hodnotu – od jednoho do čtyř žetonů. Bude si možné zakoupit i láhev s sebou, ale to po domluvě s konkrétním vinařem. Každá vstupenka je navíc slosovatelná. Ti šťastní můžou vyhrát kolekci vín od vinařství, která se tam budou prezentovat.