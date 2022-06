Obce spolu s vodárnami argumentují obavami z toho, že by těžba ohrozila blízký zdroj pitné vody zásobující140 tisíc lidí. Po 17 letech tak povolovací proces k otevření pískovny mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem dospěl už podruhé do fáze pravomocného určení dobývacího prostoru.

S tím se však odmítá smířit starosta Uherského Ostrohu a věc hodlá hnát k soudu.

„Vůbec s tím nejsme spokojeni a nelíbí se nám to. Zbývá nám soudní žaloba. Chystám se to řešit s naším právníkem. Předpokládal jsem, že báňský úřad neuhne a nechá to rozhodnout až soud. Už se to jednou dávalo k soudu a soud to vrátil. No, a teď jsme znovu na tom místě, kde jsme byli před tím. Zajímavé je, že vždycky to zásadní rozhodnutí přijde před volbami. Už posledně to bylo v Ostrohu volební téma a vypadá to, že to letos dopadne stejně,“ řekl Deníku starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Petřík.Zklamaní jsou i další protestující.

„Opět jsme jako občané na posledním místě. Budeme pokračovat v boji o naši pitnou vodu a v příštím týdnu se domluvíme ve spolku o dalším postupu,“ reagovala zastupitelka v Moravském Písku Hana Habartová, která je i předsedkyní spolku Za vodu pro lidi.

Ten stál za řadou protestních akcí, například i za pochodem k místu plánové těžby, kterého se zúčastnily tisíce lidí.Proti těžbě dlouhodobě vystupuje také senátorka Anna Hubáčková, která je od prosince minulého roku ministryní životního prostředí.

„Na rozhodnutí Českého báňského úřadu je potřeba se podívat pohledem odvolatelů a těch, kterých se to dotýká. Nyní se mi k tomu hůře vyjadřuje, protože jsem v pozici nejvyššího správního úřadu v oblasti posuzování vlivů na životní prostřední, takže bych nechtěla své stanovisko říci definitivně,“ reagovala ministryně.

Ohrozí těžba zdroje podzemní vody?

Jak ale poznamenala, jako běžný člověk není s rozhodnutím spokojená.

„Máme tu velké, prohlubující se sucho. Hladiny podzemních vod zaklesávají stále víc, navíc prognóza není dobrá. Takže jako občan nemůžu být spokojená s rozhodnutím, kterým by se teoreticky usnadnil postup k těžbě štěrkopísků, neboli k odhalení hladiny podzemní vody a ohrožení našeho nejdůležitějšího zdroje pitné vody,“ upozornila Hubáčková.

Český báňský úřad rozhodoval o odvolání celkem třiceti odvolatelů, povětšinou obcí. Jejich argumenty nepřijal.

„Český báňský úřad konstatuje, že neshledal námitky uvedené v odvoláních, jejich doplněních a vyjádřeních odvolatelů jako důvodné, a proto jim nemohl přisvědčit,“ uvedl v závěrečném shrnutí rozhodnutí ředitel odboru hornictví Dušan Havel.

Námitky se týkaly například hodnocení bariéry v případě, kdy dojde k úniku závadných látek, stanovení dobývacího prostoru v aktivní zóně záplavového území či rizik při povodních.

I po zamítnutí odvolání odpůrců bude muset těžař ještě řešit další záležitost.

Vzhledem k vleklým sporům totiž už po sedmi letech skončila platnost stávajícího stanoviska pro posouzení vlivů na životní prostředí, tedy EIA.

Zájemce o těžbu tak už požádal ministerstvo životního prostředí o prodloužení jeho platnosti. Proti tomu se ale už postavilo sedmnáct obcí i hodonínské vodárny dopisem adresovaným resortu.

Těžařská společnost České štěrkopísky se dlouhodobě hájí tím, že plocha těžby v plánované pískovně mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem činí 23,8 hektarů, těžební jezero tedy bude nejmenší ze všech jezer u obdobných vodárenských soustav v povodí Moravy.

„Vzdálenost budoucí pískovny k nejbližšímu jímacímu objektu soustavy Bzenec-komplex dosahuje 620 metrů. Jinými slovy, i kdyby došlo k zaplavení těžebního jezera povodní, od nejbližšího vodárenského objektu by jej stále oddělovalo 620 metrů štěrkopísků a průsakem přes ně by se voda vyčistila, tak jako se děje u jiných lokalit,“ uvedl před časem mluvčí firmy Petr Dušek.

Do původního rozhodnutí Obvodního báňského úřadu doplnil Český báňský úřad podmínku, že těžit se nebude v území, které je vyhrazeno pro možnou budoucí výstavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.

„Potvrzení dobývacího prostoru může být do dvou měsíců od nabytí právní moci opět napadeno správní žalobou. Pokud by se tak stalo, krajský soud by musel o věci rozhodnout do 90 dnů od podání,“ doplnil Petr Dušek.

Upozornil však, že pokud by proces dospěl ke pravomocnému stanovení dobývacího prostoru, ještě by to neznamenalo faktické zahájení těžby.

„Následovalo by další náročné řízení o povolení hornické činnosti, které by vyžadovalo opět dodání rozsáhlých podkladových vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy. Pro představu: řízení o stanovení dobývacího prostoru dosud trvá šest let,“ sdělil Petr Dušek.

Česku hrozí ještě v tomto desetiletí rozsáhlá stavební surovinová krize spojená především s nedostatkem štěrkopísku a stavebního kamene. Zlínský kraj patří v tomto k nejohroženějším regionům, neboť se již v současnosti musí spoléhat na dovoz z okolních krajů, či dokonce ze Slovenska.

Z posledních prognóz České geologické služby podle Duška vyplývá, že do deseti let skončí 60 procent aktivních ložisek. Spotřeba štěrkopísků a stavebního kamene přitom v poslední dekádě každoročně roste a s ohledem na objem plánovaných velkých investic do dopravní infrastruktury bude tento trend i nadále pokračovat.