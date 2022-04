Společným postupem při propagaci slavností chtějí podle něj jejich organizátoři ukázat návštěvníkům rozmanitosti této tradice i pestrost regionu. Všechny jízdy králů vycházejí ze stejné tradice, ale všude je slavnost zasazena do jiného rámce doprovodných aktivit a tím je vlastně každá jízda králů jiná.

Na Svatém Antonínku se sešli poprvé všichni tři králové

Ta vlčnovská je známá především tím, že v královské družině jezdci mohou jet pouze jedenkrát za život. Nezapomenutelný je také předvečer jízdy králů ve vlčnovských búdách, kam mohou zájemci zavítat 27.–29. května.

Těšte se! Jízdy králů letos pojedou ve Vlčnově, Kunovicích, Hluku i Skoronicích

V Hluku se jízda králů koná v rámci Dolňáckých slavností písní a tanců. Během pětidenního programu zde probíhají lidové veselice, folklorní programy, koncerty, výstavy i vyhlášený, již 46. Slovácký festival dechových hudeb. To vše si mohou milovníci folkloru užívat od 30. června do 4. července.

„V roce 2020 nám akci zrušila koronavirová krize, proto jsme vše o rok posunuli. Bohužel omezení, která přišla v roce 2021 nás donutila vzdát slavnost i vloni. Letos jsme rozhodnuti, že jízdu králů pojedeme jako tradiční součást Dolňáckých slavností o prvním červencovém víkendu,“ prozradil Deníku hlucký starosta Martin Křižan.

VIDEO: Letošní vlčnovská jízda nabídla návrat ke kořenům. A co jí říkal král?

Kunovice se věnují připomenutí významu a krásy koní: formanská jízda, která se koná v sobotu před samotnou jízdou králů i se zajímavými projížďkami městem na koních i povozech, přiláká pokaždé milovníky koní. I to je důvodem, proč se letošní jízda králů v Kunovicích uskuteční v netradičním termínu 6.-7. srpna.

"Do té doby budou probíhat stavební úpravy hlavní křižovatky v centru města a formanská jízda i samotná jízda králů by tím byla výrazně poznamenaná,“ upozornil Zdeněk Kučera.

VIDEO: Vyšňořená a pozměněná jízda králů projela Kunovicemi. Podívejte se

Skoronickou jízdu králů jezdí svobodní i ženatí muži, kteří sedlají koně každým čtvrtým rokem při Slováckém roku v Kyjově a rodnou dědinou projíždějí při sjezdech rodáků a výročních slavnostech.

Letos si lidé budou moct tuto starobylou slavnost ve Skoronicích užívat v neděli 11. září.Rok 2022 je v souvislosti s pořádáním jízd králů na Slovácku výjimečným. Volání „Hýlom, hýlom!“ se ve čtyřech slováckých obcích totiž může současně v jednom roce ozývat pouze jednou za dvanáct let.

O velkém setkání králů na Svatém Antonínku

Jízda králů na Slovácku

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem.



Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, Kunovicích a ve Skoronicích.