Zatímco v posledních dvou letech tuto akci covidová pandemie buďto zrušila anebo radikálně „ořezala“, letos jsou její pořadatelé rozhodnuti ji uspořádat stůj co stůj. Naplánovaná je také pouť jízdy králů na Svatém Antonínku, která by se tam měla uskutečnit v neděli odpoledne 8. května.

Standardně poslední květnový víkend by měl patřit králi Zdeňkovi Jančovi ve Vlčnově. O prvním červencovém víkendu pak vyjede se svým doprovodem do ulic Hluku král Marek Šuránek. Na první srpnový víkend pak přeložili, kvůli rekonstrukci silnic v centru města, jízdu králů v čele s devítiletým Martinem Libosvárem v Kunovicích. A nejspíš 11. září projede jízda králů Skoronicemi na Kyjovsku.

Jízda králů ve Vlčnově

Pouť jízdy králů na Svatém Antonínku se podle informací z tamní farnosti bude konat v neděli 8. května se mší svatou od 15 hodin. Účastnit by se jí měli králové v krojích spolu se členy svých družin.

Přesně o tři týdny později, v neděli 29. května se na koni s růží v ústech a v ženském kroji objeví žák 4. třídy Zdeněk Janča se svojí družinou, což bude 11 hochů narozených v letech 2003 a 2004.

Bývalo zvykem, že je všechny představovali poslední lednovou sobotu na krojovém plese. Ten však ani letos situace s covidem-19 nedovolila uspořádat.

„Bylo nám líto, že nemůžeme krále a jeho družinu představit, proto jsme se rozhodli pro netradiční online formu,“ vysvětlila internetovou prezentaci ředitelka vlčnovského Klubu sportu a kultury Petra Kučerová Brandysová.

Součástí Dolňáckých slavností bude hned na začátku letních prázdnin jízda králů v Hluku.

Jízda králů v Hluku

„V roce 2020 nám akci zrušila koronavirová krize, proto jsme vše o rok posunuli. Bohužel omezení, která přišla v roce 2021 nás donutila vzdát slavnost i vloni. Letos jsme rozhodnuti, že jízdu králů v Hluku pojedeme jako tradiční součást Dolňáckých slavností o prvním červencovém víkendu,“ prozradil Deníku hlucký starosta Martin Křižan.

Na tamní radnici podle něj letos převažuje názor už akci neodkládat, nýbrž ji za každou cenu uspořádat v rámci případných vládních omezení.

„Marka Šuránka zvolili za krále už před dvěma lety, kdy byl uveden do své pozice na plese, který jsme tehdy ještě stihli uspořádat. Od té doby je stále králem a nepočítáme s tím, že bychom ho měli měnit,“ dodal Martin Křižan. Družinu v Hluku tvořívají svobodní mládenci, kteří dosáhli odvedeneckého věku a starší.

Netradičně, o prvním srpnovém víkendu, 5. - 8. srpna, plánují zorganizovat jízdu králů v Kunovicích. Důvodem posunu termínu z května na srpen je druhá etapa oprav průtahu městem, ke které má dojít v první polovině letošního roku.

Jízda králů v Kunovicích

„V sobotu pojede městem Formanská jízda se třiceti zápřahy nejrůznějších plemen koní s povozy a v neděli pak jízda králů. Měli jsem strach abychom přitom nemuseli jezdit po výkopech a nedokončených silnicích. Proto jsme se rozhodli neriskovat a akci nasměrovali do období až bude vše v pořádku, i když ten srpnový termín je od letnic poněkud vzdálený,“ poznamenal organizátor jízdy králů v Kunovicích Milan Stašek.

Letošním králem jízdy tam má být devítiletý Martin Libosvár, jehož otec ji jel v roce 1996. Družinu krále tvoří v Kunovicích 26 jezdců, mužů, kteří podle Staška mají o tuto tradici zájem.

Poslední ze čtyř jízd králů by se měla konat pravděpodobně v neděli 11. září ve Skoronicích na Kyjovsku. Kdo bude tamním králem, o tom se má oficiálně rozhodnout v nejbližších dnech.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, Kunovicích a ve Skoronicích.