Uherské Hradiště - „Vy si asi děláte srandu, že?“ s takovými slovy doslova vyrazil z dveří kanceláře na redaktora Slováckého deníku ředitel sběrny kovů v Uherském Hradišti. Důvodem jeho rozčilení se stala dopravní značka v rukách redaktora, který se ji snažil fingovaně zpeněžit.

Dostat za značku peníze se redaktorům nepodařilo. | Foto: DENÍK/Michal Červinka

„A kde jste ji vlastně vzal?“ tázal se novináře, který předstíral zájem o zpeněžení plechového materiálu. Reportér odvětil, že značku mu někdo vhodil do zahrady, a tak mu nezbylo, než ji nabídnout ve sběrně. „To mi nepovídejte. Taky jste ji mohl někde odcizit. Značky přece patří silničářům,“ nenechal se odbýt ředitel sběrny. Následovala chvíle přemlouvání ze strany reportéra, jestli přece jen ředitel nepřimhouří oko a značku nepřijme. Snaha ale vyšla naprázdno, Rudolf Mazánek ze společnosti Sběrné suroviny Uherské Hradiště se nedal obelstít.

Když reportér přiznal, že důvodem jeho „návštěvy“ byl test výkupců kovu a značku má zapůjčenou od policie, Rudolf Mazánek své chování objasnil. „Kvůli materiálu pocházejícímu z trestné činnosti už jsem dvakrát svědčil u soudu. Rozhodně by mi tedy nestálo za to riskovat průšvih kvůli dopravním značkám, kanálovým poklopům nebo měděným rourám. Pokud někdo podobný materiál přiveze, posílám ho pryč. A také při odkupu materiálu požadujeme platný občanský průkaz, takže většina nepoctivců už se naší provozovně začala vyhýbat,“ poznamenal Mazánek.

Podobně dopadl redaktor Slováckého deníku také v areálu sběrny Kovosteel ve Starém Městě. Přivítaly ho nedůvěřivé pohledy dvou pracovníků v montérkách. „Dopravní značky a víka od kanálů rozhodně nebereme. Výjimku mají zaměstnanci podniků, kterým tyto předměty patří. V jiných případech to máme zakázané a návštěvníky s podezřelým materiálem jednoduše vyháníme,“ sdělil redaktorovi nabízejícímu dopravní značku pracovník sběrny Ladislav Němec.

Ochránce zákona chtěl volat třetí navštívený – majitel sběrny barevných kovů v Uherském Hradišti-Sadech. „Co to nesete? Značku? A říkáte, že jich máte víc? Tak to mám chuť zavolat strážníky,“ přivítal příchozí dvojici reportérů majitel sběrny Milan Tomala. K objasnění identity nemusel redaktory nijak zvlášť přemlouvat. S úsměvem na tváři směrem k nim prozradil: „Víte, s ochránci zákona mám jistou dohodu. Pokud někdo přinese podezřelý materiál, mám doporučení je chvilku zabavit, zdržet a zavolat policii,“ dodal Tomala.

Se zloději kovových předmětů se čas od času na Uherskohradišťsku setkávají i ochránci zákona. Dobře si vzpomínají například na událost, kdy lapka odcizil ze hřbitova v Uherském Brodě nerezové a bronzové vázy. A nejednalo se o žádného troškaře. „Pachatelem byl 20letý místní mladík, který odcizil celkem 48 váz, 5 svícnů, několik měděných výplní do váz a víček většinou upevněných na náhrobcích pomníků. Mladík vázy a svícny zcizoval a celkem způsobil škodu ve výši 68 tisíc korun. Policisté dále zjistili, že tento mladík si padělal občanský průkaz, kterého užil jako pravého při prodeji váz do sběrných surovin,“ připomněla jednoho z největších lapků kovových předmětů posledních let mluvčí Okresního ředitelství Policie České republiky v Uherském Hradišti Jitka Zámečníková. Muž skončil před soudem s obviněním z trestného činu krádeže a padělání a pozměňování veřejné listiny.

