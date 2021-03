Po studiích pracoval v pozici redaktora, a pak jako fotograf brněnského deníku Rovnost. Následně působil v pozici mluvčího Policie České republiky - nejdříve pro okres Brno-venkov, posléze pro okres Uherské Hradiště a pár měsíců také pro policii Zlínského kraje.

Mohl byste vypočítat, co všechno se vám v minulém roce na Velehradě podařilo na obecní úrovni realizovat?

Těší mě různé věci, někdy jsou to i maličkosti, které přinesou radost třeba jen pár lidem. Třeba to, že jsme v loňském jarním čase karantény dali dohromady Velehradský kvíz o zajímavých detailech Velehradu, který zaujal velkou část lidí z naší obce. Pak jsou to samozřejmě loňské stavby, jako dlouho očekávaný kus chodníku kolem Vega centra, který vytvořil bezpečný prostor pro pěší, oprava poslední třídy ve školce. Pak mám jistě radost z dokončení projektu na rekonstrukci a rozšíření velehradského hřbitova. Akce, která se začala v loňském roce a skončí na jaře, je výstavba bytů v budově obecního úřadu, což přinese zázemí pro několik potřebných lidí.

Do jakých dalších činností chce obec letos ještě investovat?

Určitě budeme investovat do stavby hasičské zbrojnice, dalších oprav v základní škole, nákupu pozemků a samozřejmě také do opravy a přípravy Kempu Velehrad, který jsme vloni koupili a letos začínáme provozovat.

Na starostu se jeho spoluobčané často obracejí s prosbou o radu. S jakými nejčastějšími stížnostmi za vámi přicházejí?

Nedělám si statistiku témat, ono je to jedno. Důležité je to, že lidé za námi na obec přicházejí, že v nás mají důvěru, protože vědí, že i když přijdou se stížností nebo zlepšovacím návrhem, tak je bereme vážně a hledáme společně řešení, i když ne vždycky můžeme vše uspokojivě hned vyřešit.

Co byste chtěl v obci změnit nebo vybudovat ve středně a dlouhodobém výhledu?

Máme před sebou otázku vybudování kompostárny, tedy místa, kde bychom mohli ukládat rostlinný odpad z veřejných prostor, stejně jako z domácích zahrad. Obec má ovšem velmi málo pozemků a nalézt takové místo je problematické. Podobně je to aktuálně i s novým sběrným místem, které zabere nová hasičárna. Určitě bychom rádi rekonstruovali veřejné osvětlení, a co je prozatím těžko dosažitelné, je přivedení optického kabelu do naší obce. Co se týká krajiny, tak máme v plánu vytvořit v územním plánu zakotvené biocentrum pod Hájem. Co je ovšem pro mě dlouhodobě nejdůležitější je vytvářet podmínky pro širokou spolupráci všech zainteresovaných subjektů na Velehradě. Fungující spolupráce je to, co může přispívat všem a rozvíjet tak Velehrad v jeho kvalitách.

Covidová omezení ovlivnila celou naši společnost, v čem zkomplikovala život ve vaší vesnici?

Nejhůře se omezení samozřejmě projevila v tom úžasně bohatém kulturním a společenském životě, který na Velehradě v normální době panuje. Myslím, že po kultuře, sportu a setkávání už máme všichni velký hlad.

S jakým rozpočtem hospodařila obec v roce 2020, s jakým to bude v letošním roce?

V loňském roce jsme měli na začátku roku rozpočet 23,3 milionu korun, v letošním lednu to bylo 21,4 milionu korun.