Tereza H. už ví, z čeho je v Pákistánu obviněna

Reliéf v dlažbě by měl letos ozdobit takzvaný Zlatý kříž v Uherském Brodě. Ulice Příčnou a Úzkou by totiž vedení města Komenského chtělo opravit. V rámci prací by měl být do křížení ulic vsazen reliéf, který by měl spojitost s Uherským Brodem, Janem Amosem Komenským nebo Přemyslem Otakarem II. O co půjde konkrétně, určí až architektonická soutěž.