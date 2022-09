K dispozici tam mají dřevařskou dílnu i keramickou pec. Proto mezi výrobky nechybí například andělé, betlémy, pletené košíky, keramické ovečky, svícny, adventní kalendáře, ale třeba také dřevěné domky pro hmyz. Klíček nabízí podporu a pomáhá formou pracovní terapie.

„Přestože naši klienti za určité pomoci vyrábí krásné věci, nejsou nijak finančně ohodnocování. K lepším pracovním výkonům a zdokonalování se, je motivujeme dobrým slovem a pochvalou. Snažíme se je také ocenit výnosem z prodeje, potěšit dárkem k narozeninám nebo si mohou vlastnoručně vyrobený předmět odnést domů a obdarovat své blízké,“ upozorňuje vedoucí Terapeutické dílny Klíček Jitka Bittnerová.

Klíček má kapacitu 15 lidí. Všichni tam ale podle Bittnerové netráví každý den plný počet hodin. Někdo chodí jen na pár hodin určité dny v týdnu. Další jsou tam denně.

Vše je založeno na předchozí dohodě. Každý klient musí mít s terapeutickou dílnou uzavřenou smlouvu, které předchází lékařské doporučení a společné jednání se sociální pracovnicí služby.

„Jsme ambulantní služba, která je součástí Charity Uherské Hradiště. Našimi klienty jsou lidé od 18 do 64 let s mentálním anebo kombinovaným postižením. Od pondělí do pátku vždy od osmi do čtrnácti hodin jim nabízíme prostor a podporu, aby se mohli pracovně realizovat a měli kvalitní náplň volného času,“ říká Jitka Bittnerová.

Na zvyšování cen energií je Terapeutická dílna Klíček podle slov zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibora Jiráska připravena.

„Náročnější to budou mít naše domovy pro seniory, protože tam se topí plynem. Provozujeme dva, jeden v Hluku a druhý v Boršicích. Stát nám teď zvýšil dotace a s tím bychom měli náročnou zimu zvládnout jak v Terapeutické dílně Klíček, tak i v domovech pro seniory nebo v ambulantních službách jako jsou centra pro seniory,“ upřesnil Dalibor Jirásek.