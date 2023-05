Firma stihla dodělat několik modelů tenisek. „Kave neskončí - to nedovolím. Udělám vše pro to, abychom našli nové místo či dílnu, kde budou nové tenisky vznikat se stejnou láskou a péčí, jak tomu bylo ve právě ve Zlíně,“ pokračovala Klabalová, která se v roce 2021 stala vítězkou soutěže Moneta Živnostník roku. Uspěla také v soutěži Creative Business Cup 2021 .

„Stalo se to, čeho jsme se báli už pár měsíců. Že to ale bude ze dne na den, nepředpokládal nikdo. Mám slzy v očích při pohledu na opuštěné stroje, husí kůži z ticha v dílně. Můžou za to vysoké ceny energií, materiálů a celkové náklady,“ komentovala to na sociální síti designérka Eva Klabalová.

Vlna podpory na sociálních sítích

Hned po oznámení začaly přicházet vzkazy s podporou. Jen do rána přibylo padesát komentářů a stovka sdílení. Téměř všechny zprávy se nesly v duchu „mrzí nás to“, „snad se situace zlepší“ a „nevzdávejte se“. Tenisky, které mají tolik příznivců, se snad dočkají druhé šance.

Podrážky vyráběla designérka z kávové sedliny

Pro výrobu podešve z kolekce Coffeespot designérka využila kávovou sedlinu ze zlínské kavárny a pražírny. Sedlinu usušila, smíchala s kaučukem a pak jí plnila podrážky, což podešev ve výsledku odlehčilo.

Tenisky byly vyráběny ve zlínské továrně, na Baťovských strojích z roku 1955. Když už existovaly fungující stroje, nemusely se s ohledem na udržitelnost vyrábět nové. Firma usilovala o udržitelnost a recyklaci.

Většina použitého materiálu byly odřezky gumy po předchozí výrobě tenisek. Tyto kousky se speciální technologií lisovaly dohromady. Boty se od ostatních odlišovaly podrážkou s mramorovým vzorem, jehož barevná kombinace nebyla skoro nikdy stejná.

Svůj vzor dostala každá bota právě díky lisování různobarevných kousků zbytkové gumy. Každý model byl vyroben maximálně ve 150 párech. Zákazník si byl tedy jistý, že má opravdu originální boty, kterých nevidí v ulicích stovky.

Z ASIE ZPĚT DO ZLÍNA



Značku založila v roce 2015 designérka Eva Klabalová poté, co pracovala pro velké značky z Evropy i Ameriky a cesty do Asie se pro ni staly rutinou. Design pro firmy vyrábějící desetitisíce párů bot ji přestal naplňovat a uvědomila si, že nechce být součástí globálního průmyslu. Vrátila se do Zlína, kde se narodila, do továrny, ve které pracovala jako brigádník už během studií. A vznikla značka Kave.