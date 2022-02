Ke svému prvnímu odběru se ve čtvrtek 17. února dostavil také Jakub Hrubý z Jankovic.

„Žijeme v podivné době, kdy se lidé mezi sebou často zbytečně hádají. Krev máme všichni společnou a její darování vnímám jako gesto toho, že je zapotřebí lidské spolupráce,“ komentuje důvody svého rozhodnutí darovat krev Jakub Hrubý.

Darovat krev může každý zdravý člověk, muž či žena ve věku 18-65 let, přičemž tělesná hmotnost dárce krve by měla být minimálně 50 kg. Ženy mohou darovat krev 3x ročně, muži 4x ročně.

„Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří dnes přišli. Obecně je spolupráce s našimi dárci perfektní, nicméně je třeba naši základnu omladit a díky této akci se nám to úspěšně daří,“ uvedl zástupce primářky hematologicko transfuzního oddělení René Kamrla.

Dárcovské odběry se konají v Uherskohradišťské nemocnici dle rezervačního systému každý pracovní den od 7:00 do 10:30 hod., (v čase od 7:00 do 9:30 pro prvodárce). Přihlášení do rezervačního systému je možné prostřednictvím webových stránek: www.nemuh.cz.