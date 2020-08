Bojovnost, pravý nefalšovaný zápal pro měření sil bylo v neděli odpoledne cítit při 13. ročníku lehkoatletických závodů, které se konaly na fotbalovém hřišti v Salaši.

Tečkou za prázdninami byly na Salaši atletické závody dětí a mládeže | Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„Koronavirová pandemie narušila letos plány sportovních akcí na hřišti v naší obci. Atletické závody dětí a mládeže ve věku do 19 let, které uspořádala obec Salaš na ukončení prázdnin, byly letos na našem sportovišti první akcí. Dokonce ani tradiční neckyáda se letos neuskutečnila. Těší nás ale, sportovních her se zúčastnil rekordní počet mladých závodníků nejen z naší obce, a to 40 děvčat a 33 chlapců ve věku do 19 let,“ neskrývala radost Jitka Točková, starostka Salaše.