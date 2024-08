O zhoršené situaci u taxi služeb v našem regionu mluví například dlouholetá provozovatelka firmy Taxi Scorpio Radmila Hanzlíková. „Všechno se šíleně zdražilo a první, co lidé osekají, je zábava. Promítlo se to i u taxi služeb, jezdí se méně na kulturní akce, do divadel, na večeře i do víru oslav. No a když lidé nikam nechodí, tak je nemáte kam vozit,“ řekla Deníku Radmila Hanzlíková.