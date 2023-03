Josef Botek za 24 let coby tajemník úřadu zažil starosty Ladislava Šupku, Libora Karáska, Květoslava Tichavského a Stanislava Blahu. Po svém odchodu z funkce však nezamíří do penze ani do soukromého sektoru, jak by si někdo mohl myslet. Rada města jej 1. března jmenovala novým ředitelem příspěvkové organizace Senior centrum UH. Stane se jím s účinností od 1. července.