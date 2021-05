„Máme kruhy v trávě a nevíme proč tady jsou. V dolině pod loukou stávala ještě v první polovině minulého století cihelna a v místech, kde se nyní nachází louka s těmi záhadnými kruhy, se pro výrobu cihel těžila hlína,“ tvrdí majitel louky Václav Stodůlka.

Nejvíc jsou podle něj kruhy vidět z jara, a to pravidelně. „Nevysvětlené zůstává, proč se jedná o kruhy až vzájemně propojené třeba do osmic. Dříve tady bylo pole, kde hospodařili ještě moji rodiče,“ kroutí hlavou Václav Stodůlka.

Jeho rodiče i prarodiče tam přitom původně pěstovali jen tradiční plodiny jako brambory nebo obilí.

„Zatravněná louka se z políčka stala někdy před deseti lety. Minimálně pět roků tomu je, co, se tam ty kruhy objevují,“ doplňuje Václav Stodůlka. Pořádné vysvětlení k jejich výskytu nikdy nenašel. Snad prý jde o nějakou houbu produkující dusík a ten dusík barevně zviditelňuje tu část trávy, kde se houba nachází.

Příčina? Zřejmě podhoubí

S takovým tvrzením souhlasí i zahradní architekt Martin König. „Příčinou je s největší pravděpodobností podhoubí, které se nachází pod tmavší travinou,“ vysvětluje zahradní architekt.

Podle serveru sazenicka.cz jsou kruhy nejvíce vidět na nízce sečeném trávníku. A nebývají malé. Zatímco ty nejmenší se pyšní průměrem „jen“ několik desítek centimetrů, ty největší mohou v téže míře atakovat klidně hranici několika metrů. A čím déle je necháme v klidu, tím rychleji se zvětšují a expandují do okolí.

„V zámeckém parku v Lednici jsem viděl kruhy o průměru 15-20 metrů. Podle mého názoru to svědčí také o tom, že je zahrada zdravá a má větší diverzitu (bohatost na rostlinné i živočišné druhy),“ poznamenal Martin König.

Jestliže se do zakládání nového trávníku pouštět nemůžete nebo nechcete, pak alespoň průběžně odstraňujte přibývající plodnice, aby se do svého okolí nemohly šířit prostřednictvím výtrusů a nebojte se okolnímu trávníku dopřát několik řádných porcí hnojiva v každé sezóně,aby se barevné přechody co nejvíce zmírnily. Zdroj: sazenicka.cz