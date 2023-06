K zásadní změně vlastníka dochází v těchto dnech na tuzemském mediálním trhu. Společnost Synot Invest podnikatele Iva Valenty prodala celý svůj majoritní podíl (70 procent) v české společnosti Our Media vydávající web Parlamentní listy. Ty nyní přechází do rukou nového investora, nově založené společnosti Naše Média akcionářů Slavomíra Pavlíčka a Marka Španěla.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Skupina Synot touto transakcí končí se svými celoplošnými mediálními aktivitami v České republice.

„Skupina se nyní chce o to více soustředit na rozvoj svých podnikatelských aktivit v oblasti médií na Slovensku, kde vlastní nejčtenější zpravodajský deník Pravda,“ informovala mluvčí skupiny Synot Magda Pekařová.

Hlavními akcionáři nové společnosti Naše Média jsou tuzemští podnikatelé a investoři Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, dalšími akcionáři jsou pak mediální podnikatel Michal Voráček a Jiří Čermák a Jan Holoubek, kteří i nadále zůstávají součástí tohoto projektu.

Marek Španěl v posledních dvou letech aktivně podporuje různé projekty a iniciativy z oblasti médií. „Chceme, aby měli čtenáři k dispozici co nejširší paletu názorů a informací a dát jim možnost si sami rozhodnout, co chtějí číst a co si chtějí myslet a říkat,“ okomentoval svůj vstup v roli spolumajitele do nové společnosti Slavomír Pavlíček.