„Když jsme měli otevřeno v sobotu a v neděli, nebylo to proto, abychom utržili, ale proto, aby si lidé měli kam sednout, když byli na výletě v našich Hostýnských vrších. Stejně tak jsme měli pro ně otevřeno i večer, proto, aby ti, kteří k nám zavítali, měli na co vzpomínat,“ svěřil se pohnutým hlasem devětatřicetiletý Miroslav, který nedávno oslavil své narozeniny.

„Chtěli jsme udělat oslavu, syn měl třetí narozeniny dva týdny přede mnou, ale kvůli covidu jsme to ještě odložili, teď už to nemáme kde oslavit,“ doplnil pan Miroslav.

Chvíle, kdy se jejich chata proměnila v ohnivé peklo, má stále před očima.

Obrovský požár zničil chatu Tesák, budova se zbortila

Zkoušel sám hasit první plameny

„Byl jsem přímo u toho, zkoušel jsem likvidovat první plameny hasicím přístrojem. Pak jsem vytáhl strýce, který spal, byl jen v trenýrkách a tričku. Stihl jsem vzít klíče od kamenné chaty naproti, aby mohl být tam a venku nepromrzl. Tohle nepřeji nikomu zažít, byla to hrůza. Bylo to strašně rychlé, než přijeli hasiči, hořela už celá střecha, při příjezdu hasičů jsme stihli ještě vypnout přípojku elektřiny a vypnout hlavní přívod plynu,“ vzpomínal na těžké chvíle majitel chaty.

Jeho pocity se dají shrnout jen do pár slov.

„Když jsem viděl naši chatu hořet, cítil jsem obrovskou beznaděj, byla to hrůza. Ještě nedávno, v době pandemie, kdy byly restaurace zavřené, dostávala chata nový kabát. Byly tam nově zbroušené podlahy natřené a zrenovované židle, natřené venkovní plochy, nechal jsem tam kus sebe,“ dodal Miroslav Nakládal, který přiznal, že zničení jejich chaty jej stálo i slzy.

Za požár chaty na Tesáku může závada. Majitel: Podpora lidí je neskutečná

Měla své kouzlo, stejnou už nepostaví

Díky lidem se však podle svých slov začíná dívat dopředu.

„I když se již taková chata, jaká byla, nepostaví. Byla vybudována v roce 1934, byla atypicky postavená, to se nedá popsat. Měla svou atmosféru, a i když bylo na ní potřeba stále něco opravovat, tak měla své kouzlo. Řekl bych, že neustále poutala pozornost,“ usmál se Mirek.

Svého snu, aby lidé při svých výletech do srdce Hostýnských vrchů měli kam zajít na něco dobrého, se i přes vzniklou situaci nevzdává. Rodina Nakládalů má v plánu otevření kamenné chaty, která byla v bezprostřední Chaty Tesák.

„Zatím je to v jednání, ale chtěli bychom zde, než postavíme znovu chatu, aby si lidé měli kde sednout, se základními jídly a nápoji,“ zmínil.

Toto zbylo z chaty na Tesáku. Lidé smutní: Byla srdeční záležitostí

Oceňuje zájem a účast lidí

Miroslav tak chce částečně oplatit lidem jejich zájem a účast s jejich neštěstím. Někteří již navrhli, aby například byla uspořádána sbírka pro obnovu tohoto turisticky oblíbeného místa.

„Je to neskutečné, je to síla, netušil jsem, co je v dobrého v lidech a jak chatu měli rádi,“ usmál se Miroslav Nakládal.

A co bude, až postaví chatu na Tesáku znovu? Jméno Nakládal s ní bude spojeno dál.

„Syn Mireček bude v budoucnosti pokračovat dál, teď jsou mu ještě tři roky, ale jednou se o Chatu Tesák bude starat on,“ prozradil Miroslav Nakládal.