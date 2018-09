Symbolický skok Šárky Kašpárkové slavnostně „pokřtil“ nové školní hřiště

Sportovní delegace olympijských medailistů v doprovodu starosty Lumíra Kreisla a ředitele školy Břetislava Leblocha vešli do školní brány v Horním Němčí, aby společným přestřižením pásky otevřeli nový areál hřiště a dvora. Nejen pro slavnostní ceremoniál si počasí připravilo vlídné podmínky, neboť v dopoledním čase se odehrával trénink s olympioniky.

Po značném úsilí školy i obce pro získání dotací se podařilo dorazit do stavebního cíle a ve čtvrtek 27. září odhalit dětem, pedagogům i široké veřejnosti, co se za necelý rok zrodilo za budovou Základní školy.

„Nápad na vybudování hřiště vznikl zhruba před osmi lety. Protože není snadné vypracovat dotační projekt, chvíli nám trvalo, než byl schválený. Obec sama by výstavbu totiž neutáhla. Do projektu se musela zapojit celá škola. Děti malovaly obrázky a psaly o svých představách a důvodech, proč by se mělo sportoviště postavit. Pedagogický sbor pak přistoupil k praktické stránce věci. Po schválení dotací začala výstavba, která pak trvala necelý rok,“ řekl k průběhu stavební realizace ředitel školy Břetislav Lebloch.

„Celková investice se vyšplhala na 2,5 milionu korun. Dotace necelý milion. Plánujeme ještě zbudování dvou podkrovních učeben. Jedné výtvarně zaměřené a druhé pro informatiky, které bychom však chtěli využít i pro univerzitu třetího věku. Tyto možnosti máme díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati,“ doplnil ještě k upřesnění starosta Lumír Kreisl.

K samotnému aktu přestřižení pásky přikročili čtyři hlavní aktéři zanedlouho poté, co se všichni chopili úvodního slova. S nůžkami a úsměvem na rtech se bílé stuhy chopili ředitel školy Břetislav Lebloch, starosta Horní Němčí Lumír Kreisl a vzácní sportovní hosté Adam Mendrek se Šárkou Kašpárkovou. Po přestřižení následoval přípitek.

„Velmi se mi líbí nápad projektantů, kterým je propojení hřiště s doskočiště vzhledem k malým prostorům. I barevnost se určitě bude dětem zamlouvat. Pedagogové jistě přivítají efektivní využití. Věřím, že sportoviště poslouží k tomu, aby se děti sportu stále aktivně věnovaly a zůstaly mu věrné,“ vyjádřila k novému sportovišti s posláním biatlonistka Šárka Kašpárková.

Poté se sama nechala vyburcovat diváky, aby předvedla symbolický skok. Její trenér a životní partner Michal Pogáni nechtěl zůstat pozadu, a tak zanechal svůj otisk v doskočišti také. Nakonec se přidal i starosta Lumír Kreisl. Diváci tomu aplaudovali s nadšením.

Slavnostnímu otevírání nového hřiště předcházel trénink s olympioniky

Akce, která je součástí projektu Sazka Olympijský víceboj a jejímiž garanty jsou rekordmanka v trojskoku Šárka Kašpárková a bedmintonista Adam Mendrek, svými aktivitami vzbudila u dětí značný ohlas.

„Jsme zapojení do projektu od doby jeho vzniku. Školy, které získají zlatý certifikát, spadnou do osudí. Takže se pak losuje 14 škol za každý kraj, za nimiž vyrazí sportovci na olympijský trénink. Vzhledem k tomuto systému, jsme měli velké štěstí, že zrovna naši školu vybrali,“ popsal s nadšením ředitel školy Břetislav Lebloch.

Celý trénink se odehrál v rámci hodin tělesné výchovy. Sportovci však přichystali i spoustu zpestření. „Děti si to velice užili, byla to úžasná show, skvěle připravená. Naši žáci cvičili s rekordmankou v trojskoku Šárkou Kašpárkovou, kterou doprovodil i její trenér a životní partner Michal Pogáni a bedmintonistou Adamem Mendrekem.

Navíc s sebou přivezli i moderátora, který je i kouzelníkem, takže se děti bavily a sportovaly,“ přiblížil předešlé dění na školní půdě sám ředitel.