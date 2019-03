Specializované vyšetření v této souvislosti proto nabízí řada zdravotnických zařízení na Slovácku. Zájemci si tak mohou nechat zdarma a bez objednání otestovat fungování ledvin v Uherskohradišťské nemocnici, na staré poliklinice v Uherském Brodě, jakož i v brodské nefrologické ambulanci B. Braun Avitum.

„Ve čtvrtek 14. března od 6:30 do 16:30 hodin nabízíme veřejnosti vyšetření stavu ledvin. Zájemci mohou přijít do naší nefrologické ambulance, která se nachází ve druhém patře takzvaného Skleňáku a je přístupná bočním vchodem budovy F. Čeká je zde odběr krve na zjištění základní funkce ledvin a hladiny krevního cukru, měření krevního tlaku a také vyšetření moči. Bylo by proto dobré přinést si vzorek ranní moči z domova, odběr je ale možný i na místě,“ uvádí podrobnosti v Uherskohradišťské nemocnici primář nefrologie Lubomír Strnadel.

V týž den od 8 do 15 hodin, zdarma a bez objednání mohou zájemci přijít a nechat si zdraví svých ledvin preventivně zkontrolovat též v nově zrekonstruovaných prostorách dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Uherském Brodě.

Vyšetření je bezbolestné a zabere asi 15 minut, během kterých zájemce s lékařem probere životní styl, zhodnotí hladinu cukru v krvi, krevní tlak a BMI. Na vyšetření je nutno přijít nalačno.

Absolvovat vyšetření bude možné též na staré poliklinice v Uherském Brodě, a to už ve středu 13. března od 6:30 do 16:30 hodin.

Podle údajů Mezinárodní nefrologické společnosti jsou chronická onemocnění ledvin u dospělých nejčastěji způsobena vysokým krevním tlakem a cukrovkou.

Jedním z rizikových faktorů onemocnění je také věk nad 50 let, stejně jako nadváha, výskyt onemocnění v rodině nebo kouření.