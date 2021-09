Uherské Hradiště - Snímky vznikly v rámci mezinárodního projektu, který Charita Uherské Hradiště realizuje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

„Sedm klientů chráněného bydlení Ulita v Uherském Hradišti fotilo svýma očima svět kolem nás. Fotili vlastně svůj volný čas. Určitě neposuzujte tyto fotografie z nějakých uměleckých hledisek. Úmyslně jsme je ponechali tak, jak byly pořízené, aby byla zachována autenticita jejich výpovědi,“ uvedl při vernisáži zástupce ředitele Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek a vyzvedl aktivitu vedoucí chráněného bydlení Lenky Kaňovské, koordinátorky tohoto projektu za Charitu Uherské Hradiště.

Jeden z autorů fotografií, Lukáš, přiznal, že díky tomuto projektu zjistil, jak také může trávit svůj volný čas.

„Dalo mi to moc dobrých poznatků do mého budoucího života,“ dodal Lukáš. Výstava v Redutě potrvá do 18. října, pak se přesune na půdu Masarykovy univerzity v Brně.