Popáté usedla ve své obci do volební komise, ale poprvé si vylosovala pozici jejího předsedy. Řeč je o Ludmile Bartlové, které v sobotu o druhém volebním dnu bude 22 let a ona je tudíž oslaví pracovně, ve volební místnosti v Hostějově s dalšími třemi kolegy.

Předsedkyně volební komise v Hostějově oslaví své 22. narozeniny s kolegy ve volební místnosti. | Foto: Deník / Pavel Bohun

„Ve volební komisi jsem poměrně zběhlá. Není to nic, co bych neznala. Její členkou bývám pravidelně už od svých 18 let, minimálně jednou ročně, zpravidla každým rokem totiž nějaké volby bývají. Vzpomínám si, že jsem začínala jako zapisovatelka,“ poznamenává Ludmila Bartlová, studentka přírodovědecké i filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci.