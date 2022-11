Krátce po 15. hodině vstoupila branou do Dvora pod starýma horama družina rytířů z malenovické šermířské a divadelní společnosti Malberg, doprovázející světce Martina alias Jana Červinku v rudém plášti, nikoliv ale na bílém koni.

„O něj jsem přišel při cestě z italského města Pavie přes vrcholky Alp. Rakouští rytíři mě nechtěli pustit na bílém koni přes hranice a při potyčce s nimi můj kůň zahynul,“ vysvětlil návštěvníkům akce svatý Martin a představil přihlížejícím divákům svůj doprovod.

Italského společníka Orlando Armendi, francouzského kapitána Chevala, německého bojovníka Bruna von Hammersmarka, norského válečníka Olafa Andersona a Joséfka Babicu z Polešovic.

Jan Červinka v roli světce Martina povyprávěl lidem, jak se stal díky svému soucitu legendou.

„Za jednoho mrazivého večera se vracel na koni do vojenského tábora. Na cestě potkal zimou se třesoucího žebráka, který ho prosil o almužnu. Protože u sebe neměl ani jídlo ani peníze, chopil se svého důstojnického pláště, mečem jej rozdělil a polovinu z něj vhodil žebrákovi, aby se zahřál,“ připomenul Jan Červinka zážitek sv. Martina.

Poté předvedli členové jeho doprovodu dobové souboje rytířů, boršický duchovní správce P. Anton Kasan požehnal mladým vínům ročníku 2022, která zrála jen několik týdnů.

Místostarosta Boršic Michal Výstup pak předal šéfovi vinařství Pod Starýma horama Bronzový TOP vinařský cíl 2022. O umístění v celostátní soutěži rozhodla svými hlasy široká veřejnost.

„Těší nás, že jsme po roce obhájili třetí příčku v soutěži TOP vinařský cíl České republiky. Je vidět, že víno a Zlínský kraj lidi táhne,“ řekl hrdě Petr Gottwald, majitel vinařství Dvůr pod Starýma horama, které nabízí kompletní služby ve vinařské turistice.

„Při předcházejících svatomartinských hodech jsem tu nechal kus svého pláště, který jsem podal třesoucímu se žebrákovi. Letos jsem se rozhodl, že do vinařství přivezu zvláštní dar. A to relikvii ze Svatého kříže. Ta by ale byla pro zakladatele naší společnosti finančně velmi náročná,“ ospravedlnil se Jan Červinka.

S prázdnou do vinařství Dvůr pod Starýma horama nepřišel. Jeho šéfovi přinesl relikvii, hřeb z chrámu sv. Marka v Benátkách.

„Ale traduje se, že hřeb byl ze stodoly, kolem níž sv. Marek někdy prošel,“ řekl s šibalským úsměvem Joséfek Babica z Polešovic.

Pak už došlo k odšpuntování mladých vín a jejich ochutnávání. A nekoštovala se jen vína z letošní úrody hroznů, ale také do křupava na rozmarýnu pěkně vypečené husičky s bílým a červeným skořicovým zelím a variací knedlíků. Hostům hrála a zpívala skupina Lončáci z Modré.

„Letošní sezona, ač byla velice složitá a hodně komplikovaná horkým létem, na nějž navázal deštivý podzim a pak ještě babí léto, dopadla pro naše vinařství dobře. Náchylnější odrůdy k deštivému počasí padly úplně, takže jsme je ani neposbírali. Dost poničená hnilobou byla odrůda Chardonnay,“ sdělil Ondřej Gottwald.