Boršice – Zatímco svatý Martin povolil otevřít Svatomartinské víno 2016 a mladá vína v pátek jedenáct minut po jedenácté hodině dopolední, v Penzionu Pod Starýma Horama je odšpuntovali a jejich první doušky milovníci vína ochutnali až po hodině devatenácté.

Návštěvníci II. ročníku svatomartinské akce v penzionu Dvora Pod Starýma horama, při níž se nekoštovala jen vína z letošní úrody hroznů, ale také do křupava na rozmarýnu pěkně vypečené husičky s bílým a červeným skořicovým zelím a variací knedlíků, ale i další husí dobroty, očekávali příchod duchovního správce boršické farnosti Antona Kasana. Ten měl mladým vínům z polešovického vinařství U Kostela a z boršického vinařství Dvůr Pod Starýma horama požehnat. Jenže, člověk míní a Bůh mění, říká jedno úsloví. A tak se stalo, že kvůli zdravotní indispozici se musel kněz omluvit.

„Jedno z českých přísloví praví, že kdo neochutná svatomartinskou husu a mladé víno, bude rok hladovět. Těší nás, že obé přišlo do našeho penzionu ochutnat dnes, ale s předstihem i včera, víc než sto lidí," dal nepokrytě najevo uspokojení nad návštěvností majitel Dvora Pod Starýma horama Petr Gottwald. Oslavit svátek Martina, svátečního husího menu snoubeného s vínem přišli kupříkladu manželé Hana a Tomáš Ryškovi s desetiletým synem Mikulášem a pětiletým Štěpánem. „Bydlíme v Polešovicích a kolem tohoto penzionu často projíždíme, ale nikdy jsme se tu nezastavili. Dnes nás sem přilákalo dobré husí menu. Naši kluci mají husí maso moc rádi a dnes byli velice hladoví. A moc nám tu chutnalo," pochvalovala si Hana Ryšková.

Vinařství Dvůr Pod Starýma horama a Vinařství U kostela Polešovice se na akci prezentovala mladými víny, takzvanou Svatomartinskou edicí, a to Frankovkou, Muškátem moravským, Müllerem Thurgau, ale rozšířila je o Neuburské a Dunaj, výběr z hroznů. Jednalo se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter. Mladá a Svatomartinská vína by se měla podle vinařů Petra Gottwalda z Boršic a Walthera Schrotta z Vinařství U Kostela Polešovice spotřebovat do Vánoc, nejpozději však do jara. Poté mohou vína ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.