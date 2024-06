„Ve městě jsou zřízena ještě tři další oplocená prostranství pro venčení psů s prvky pro volný výcvik, a to v lokalitě Mojmír na konci ulice Revoluční, v místní části Jarošov na sídlišti Markov a v Sadech vedle fotbalového hřiště,“ přiblížil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Podle radnice jsou všechny tyto plochy pejskaři hojně využívány. „Nejen u nového výběhu pro psy, ale i obecně apelujeme na majitele psů, kteří prostory využívají, aby byli ohleduplní k ostatním a udržovali zde pořádek. Pokud jejich psi s oblibou hrabou, měli by majitelé uvést povrch do původního stavu, jinak je to velmi nebezpečné,“ podotkl místostarosta města Čestmír Bouda.

Pro velkou oblibu psích výběhů město uvažuje o zřízení dalších. „Nevylučujeme například oplocení dalšího prostranství pro volný výběh psů, a to na sídlišti Východ,“ uvedl mluvčí.

