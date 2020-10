„Termín druhého hodnocení a certifikace svatomartinských vín ve Valticích se blíží. Z odrůd, které sklízíme bychom to mohli stihnout s Muškátem moravským, možná s Müller Thurgau a Portugalem rosé. Už teď je v našem případě jisté, že to nestihneme u Veltlínu červeného raného,“ řekl Deníku Zbyněk Vaďura z Vinařství Vaďura v Polešovicích.

COVID onemocnění by podle něj mohlo negativně zasáhnout do produkce svatomartinských vín tehdy, pokud by došlo k nákaze lidí, kteří právě ve vinohradu dělají vinobraní.

Také Zámecké vinařství Bzenec dodá na podzim na trh svatomartinská vína, a to hned z několika odrůd.

„Letos to je sice trošku náročnější, ale budeme mít Muškát moravský, Müller Thurgau, Svatovavřinecké a Svatovavřinecké rosé. Vzhledem k omezením však nechystáme žádnou svatomartinskou akci,“ řekl Roman Sečka, obchodní ředitel Zámeckého vinařství Bzenec, které se v minulosti účastnilo svatomartinských oslav na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

S těmi je to letos velmi nejisté, neboť ani organizátoři zatím neví jestli, a případně jak akci 11. listopadu v metropoli Slovácka uspořádat.

„V plánu to pořád je. Dokonce rytíře i koně mám, problém je však v tom, za jakých podmínek to budeme moct zorganizovat. Definitivně to zřejmě rozsekneme příští týden,“ prozradila Deníku šéfka Městského informačního centra v Uherském Hradišti Hana Patková. Tím, kdo se svatomartinskou degustací 11. listopadu od 11 hodin 11 minut počítá, je vinařství Chateau Valtice.

Zdeněk Habrovanský ze šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích přiznává, že letošní úroda hroznů má drobný skluz. „Svatomartinská vína sice nevyrábím, ale mladá vína ano. V řádu desítek lahví je budu mít k mání z odrůd Muškát moravský a Müller Thurgau,“ naznačil Polešovan Zdeněk Habrovanský.

Podobně to mají také majitelé Vína Zlomek a Vávra z Boršic u Blatnice. I tam letos podle Libora Zlomka chystají produkci mladých vín, mezi nimiž nebudou chybět Muškát moravský a Müller Thurgau.

Svatomartinská vína:

Svatomartinské víno může být v závislosti na odrůdě víno bílé, červené i růžové. V České republice se smí vyrábět pouze z hroznů odrůd Müller Thurgau, Muškát moravský, Veltlínské červené rané, Modrý Portugal a Svatovavřinecké – tedy z odrůd, které časně dozrávají. Jako Svatomartinská totiž označujeme první vína daného ročníku, jež měla na dozrání jen několik měsíců. Právě díky mladosti získává víno charakteristickou lehkou barvu, silnou ovocnou vůni a svěžest v chuti.