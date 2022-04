Rozkvetlé múzy

Vnitřní pavilon pak tradičně patří nápadité květinové expozici. Letošní ročník nese téma Rozkvetlé múzy a jejich ztvárnění se zhostili přední čeští aranžéři Jarmila a Petra Pejpalovi a Vojtěch Zahradník.

„Návštěvníky očaruje květinová expozice znázorňující devět uměleckých múz. Ty jsou vytvořeny z desítek tisíc tulipánů, narcisů, hyacintů či frézií. Zhlédnete múzy tance, zpěvu, výtvarného umění, astrologie nebo lásky. Našim přáním je návštěvníka přenést do starověké mytologie, do světa bohů na horu Olymp. Zde jim milou a krásnou společnost dělaly múzy a každá z nich měla schopnost jednoho umění nebo vědy. Múzy byly ušlechtilé a krásné jako bohyně. Působily vždy blahodárně a přinášely harmonii,“ přibližuje hlavní tvůrce expozice Vojtěch Zahradník.

OBRAZEM: Do Věžek míří celá Morava, začala oblíbená zahrádkářská výstava

Floristická soutěž a hudební vystoupení

Během několikadenní prodejní výstavy se návštěvníkům představí také amatérští aranžéři. Český zahrádkářský svaz připravuje ve středu 4. května floristickou soutěž s názvem Staň se hvězdou Floristiky. Soutěž se uskuteční ve dvou kategoriích, pro mládež od 12 do 18 let a pro seniory. Vazačské práce poté zůstanou na výstavišti jako prezentace.

Na své si na Výstavišti přijdou nejen milovníci květin, ale i posluchači dobré muziky. V bohatém doprovodném programu vystoupí například Martin Maxa, Bohouš Josef, skupina Plavci, cimbálová muzika Réva, dechová hudba Drietomanka nebo písničkář Jaroslav Hutka. Nechybí ani celá řada občerstvovacích stánků a ti nejmenší zahradníci mohou využít také zábavní park - Dětský svět.

Prodejní výstava Floria Jaro potrvá až do neděle 8. května, a to denně od 9 do 17 hodin. Základní vstupné činí 100 korun za osobu. Děti a senioři mají zvýhodněné vstupné.