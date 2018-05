Svátek moderní magie: přátelské setkání kouzelníků amatérů a profesionálů

V metropoli Slovácka se od pátku do neděle uskutečnil VII. mezinárodní festival moderní magie s názvem Magic festival, který nejenže měl opět svoji noblesu, ale také patřil k nejvěhlasnějším akcím svého druhu v České republice. Jeho pořadatelem byl opět hradišťský iluzionista Jiří Hadaš (44), který nejenže je třetím rokem prezidentem českých kouzelníků, ale bezesporu patří k české kouzelnické špičce.

MAGIC FESTIVAL. Do Uherského Hradiště se vrátil na tři dny kouzelnický festival, nejprestižnější v Česku.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

„Navázal jsem tak na velmi oblíbená kouzelnická show, která v 80. letech minulého století pořádal v Uherském Hradišti můj taťka. Festival pořádám se svým týmem Kouzelného karnevalu a přáteli, a to za podpory partnerů - sponzorů. Bez nich bych tak velký festival nedokázal uspořádat. Jsem rád, že mně v mých projektech stále zachovává přízeň Topnatur,“ okomentoval Jiří Hadaš stručně festival, který byl od pátku do neděle nabitý zážitky.

S hrdostí dodal, že všech šest evropských kouzelníků, kteří na festival přijeli, patří ve svém oboru mezi světovou špičku.

Letošní Magic festival bavil v pátek dopoledne kouzelně – nekouzelně děti, odpoledne pak promo akcí veřejnost na hradišťském Masarykově náměstí, večer pak unikátní show tria nejtěžších kouzelníků Evropy.

Novinkou Magic festivalu 2018 byla absolutně první oficiální soutěž v cardistry v Česku, připravená ve spolupráci s populárními youtubery Dejfem & Petrem a Ondřejem Pšeničkou, který na festival pozval dva přední světové cardisty – Fattyho Dabse z Jordánska a Alexeye Loschilova z Ruska. V průběhu festivalu nechyběly ani soutěžní bloky mikromagie a jevištní magie.

Magic festival vyvrcholil v sobotu slavnostním galavečerem Magic Gala Show. Slovem jej mistrně skloubili český herec, zpěvák a hudebník Petr Rajchert (49) s herečkou, moderátorkou ba koučkou Veronikou Poláčkovou (35).

Se zatajeným dechem sledovali diváci skvělé trio Fat Brothers - 400 kg těžké magie, což byli španělští kouzelníci Dani DaOrtiz a Miguel Ángel Gea a jejich finský kolega Christian Engblom, nejlepší evropští mágové ve svých oborech.

V programu se dále představil Tom Stone ze Švédska, skvělí cardisté Fatty Dabse z Jordánska a Alexej Loschilov z Ruska.

Na pódiu nemohl chybět ani jeden z nejlepších českých mágů Ondřej Pšenička, prezident českých kouzelníků a strůjce festivalu Jiří Hadaš, Barmani Zlín, taneční skupina Oriana dance. K těm speciálním patřila populární slovenská vokální skupina Fragile, ale také Alena Smolíková, která se po pěti letech vrátila se svým pejskem do Hradiště.

V průběhu galavečera byli vyhlášeni vítězové soutěže ve třech kategoriích. Nejvyšší cenu Grand Prix si do Blanska odnesl Radek Vylíčil (27). Magii se věnuje 15 let. Bez speciální ceny neodešel ani maličký kouzelník, šestiletý Jáchymek z Brna, který čaroval všude, kde to v Hradišti šlo.

V neděli byl na pořadu magický bazar a odborné semináře se zahraničními hosty. Festival uzavřelo kouzelnické představením pro veřejnost, rodiny s dětmi a účastníky přehlídky s názvem Kouzelná neděle.