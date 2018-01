Svařákový pochod přátelství: tahák na restart těla

Vánočním a novoročním svátkům už definitivně odzvonilo. Skončilo hodování, vysedávání u televizorů, počítačů a pojídání všelijakých dobrot. Bylo to všechno moc příjemné, ale ty následky v podobě pár kil navíc a možná i pošramoceného zažívání.

Jak v co nejkratší době získat ztracenou formu, na to mají už několik let recept členové folkloristicko-recesistického seskupení Baňa Babice.

Protože jde o skutečné babické nadšence se sílou navzájem pomáhat sobě i druhým, utužovat přátelství s lidmi okolních obcí, uspořádali v sobotu už jedenáctý ročník Svařákového pochodu přátelství.

Ten odstartovali za slunečného počasí u místní pošty.

Od ní zamířili, jak už je tradicí, pozvat s flaškou slivovice na výšlap do Huštěnovic, Sušic a Kudlovic bývalého starostu Babic Miloslava Maňáska.

Ten je počastoval ohnivou vodou ze svých švestek a domácími klobáskami, zatímco jeho manželka Marie nachystala pro účastníky pochodu baňácký kompas, identifikační karty a tabulku s osmi radami, aby si pochodníci v dědinách i na stezkách kontrolovali, zda jdou správným směrem a občas si ověřili, kde je sever a jih.

Baňáci se už posedmé přišli potěšit s Barunkou Volfovou (11) z Huštěnovic, která s pomocí svých rodičů statečně bojuje se spinální atrofií, což je nemoc charakterizovaná zánikem části motorických buněk předních rohů míšních s následnou atrofií svalů.

„Protože k pochodu přátelství patří dobré skutky a posilování mezilidských vztahů, předali jsme mamince Barunky výtěžek ze vstupného, a to z loňské burzy krojů, ale také jsme jí zazpívali několik písniček,“ nechala se slyšet kronikářka Baně Marie Šuranská.

Na Svařákový pochod přátelství vyrážejí Baňáci rok co rok v oblečení, jak za starých dávných časů.

A k němu patří i poctivý svařák z kvalitního vína, s náležitými ingrediencemi, ale také s pojídáním nejrůznějších masových dobrot a sladkostí.

„I když někteří z nás bojovali s kily, které jsme po Vánocích přibrali, nepohrdli jsme bohatým pohoštěním u Volfových, na sušické radnici, kde nás jím počastovala paní starostka Vlachynská. V cíli pochodu, v babické hospodě na hřišti U Emila, nás zahřála skvělá česnečka,“ nešetřili slovy chvály babičtí nadšenci.

Pochvalovali si také počasí připomínající jaro.

Na trase je provázelo slunce, které rtuť teploměru vyhnalo až na třináctý dílek nad bod mrazu, zatímco loni ráno bylo v den svařákovém výšlapu patnáct stupňů pod nulou.

„Při letošním pochodu jsme se dokázali opět dobře bavit. Lidé obcích, kterými jsme procházeli, byli k nám velice přívětiví a pohostinní,“ řekla s nadšením na závěr akce na restart těla po Vánocích Marie Šuranská.