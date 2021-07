Nový úsek cyklostezky leží z větší části, a to na 611 metrech na katastru Sušic, ale jen na 95 metrech v katastru obce Traplice. Trasa vede mezi zmíněnými vesnicemi v místě zaužívané polní cesty, která byla za deště nebo v zimě téměř neschůdná.

„O vybudování stezky jsme začali uvažovat prakticky již před 11 lety. Bylo to v mém prvním starostovském období, kdy byla cyklostezka zařazena na seznam priorit. Jenže chyběla nám dotační podpora. Na tu jsme dosáhli u ministerstva pro místní rozvoj, na nějž jsme se obrátili cestou místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví,“ informuje traplický starosta Milan Rozum a podotkne, že investorem stavby byly pouze Traplice, Sušice by měly finančně přispět na základě smlouvy o spoluúčasti.

„Do stavby cyklostezky, vedoucí od bývalého sušického mlýna po čističku odpadních vod v Traplicích, ke které vede z obce stávající asfaltová komunikace, jsme se pustili letos v březnu. Užívání nové cyklostezky bylo zahájeno okamžitě po kolaudaci, a to 16. června,“ neskrývá radost první muž Traplic.

Asfaltová cyklostezka je tři metry široká. Po stranách je souběžná komunikace pro motorová vozidla vlastníků pozemků, na stezku ale motorová vozidla nesmějí.

Z nové stezky, která vede v klidné části přírody, mají radost dospělí i děti.

„Vždyť až dosud k nám chodily děti do školy ze Sušic hodně pěšky nebo jezdily na kole. Často kolem silnice III. třídy s minimální krajnicí. Cyklostezka je určena pro i lidi na cestě do zaměstnání, do traplického obchodu, na tamní zdravotní středisko a na poštu,“ prozrazuje Milan Rozum.

„Jel jsem v neděli 27. června po nové cyklostezce mezi Sušicemi a Traplicemi poprvé a bylo to moc fajn. Kolo po asfaltové cyklostezce doslova frčelo,“ tetelí se blahem Jiří Kolaja z Uherského Ostrohu.

Celkový rozpočet na vybudování cyklostezky přišel na 4,75 milionu korun. Státní dotace přes MAS z ministerstva pro místní rozvoj a programu IROP činila 4,5 milionu korun.

Z obecních pokladen vysaje vybudování cyklostezky, souběžná komunikace, propustek, projekt a výběr dodavatele jen minimální finanční částku.